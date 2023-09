Serie tv su Sky in uscita a settembre 2023

Roma, 6 settembre 2023 – Con l’arrivo di settembre 2023 Sky delizierà i suoi iscritti con una ricca serie di contenuti nuovi di zecca: vediamo dunque tutto quello che il suo catalogo ci proporrà a partire dalle prossime settimane.

Scott & Bailey, 4° stagione - dal 7 settembre

La quarta stagione di questa prima tv Sky, già trasmessa su Giallo, seguirà le avventure delle detective di Manchester Janet Scott e Rachel Bailey, sempre alla ricerca di nuove indagini, nuovi crimini e spietati serial killer da incastrare.

Domina, 2° stagione - Dall’8 settembre

Sky Atlantic manderà presto in onda la seconda stagione di ‘Domina’, la serie storica con protagonista Kasia Smutniak in programma con un doppio appuntamento settimanale. Al centro del serial c’è Livia Drusilla, la terza moglie dell’imperatore Ottaviano Augusto: in un impero sempre più frammentato e in crisi, con una Capitale devastata da terribili carestie, Livia farà di tutto per mettere in salvo il suo matrimonio ma anche per mantenere la solenne promessa fatta al padre.

Drift : Partner in crime - Dal 13 settembre

La prima stagione di Drift – Partners in Crime sarà disponibile su Sky Atlantic. Lo show tedesco ha al centro le storie di due fratelli appassionati di motori che diventano agenti della polizia autostradale. Il loro solido legame fraterno sarà però messo a dura prova del sentimento che Leo inizierà a sviluppare nei confronti di Maria, l’ex di Ali. I due dovranno riuscire a risolvere le loro divergenze in vista di una nuova importante sfida, un complotto internazionale che li obbligherà a superare le loro tensioni, in un viaggio ricco di tensione dalle Alpi bavaresi alle strade di Atene.

Equalizer, 3° stagione - Dal 17 settembre

Protagonista assoluta è la travolgente Queen Latifah, che vediamo qui nei panni di Robyn McCall, la coraggiosa versione al femminile del famoso Giustiziere della notte portato sul grande schermo dal collega Denzel Washington. In questa seconda stagione scopriremo cosa sarà accaduto al personaggio principale della serie dopo il rapimento di cui era stata vittima alla fine della seconda stagione.

Tom Jones - Dal 30 settembre

Tra i prodotti più interessanti in arrivo su Sky a breve troviamo anche questa miniserie inglese ambientata nel 1700 e liberamente ispirata dal famoso romanzo di Henry Fielding. Protagonista è Tom Jones, adottato da un gentiluomo quando era solo un bambino. L’uomo intraprende una relazione con l’ereditiera Sophia Western, ma le famiglie di entrambi si oppongono strenuamente a questa unione: Tom viene così esiliato, mentre Sophia fugge da casa. I due, tuttavia, riescono poi a riabbracciarsi a Londra dopo aver vissuto varie peripezie.