Le serie tv più attese del 2025

Manca circa un mese alla fine del 2024 e sono in arrivo alcune serie molto attese dal pubblico. Tra queste sicuramente spicca la seconda stagione di “Squid Game”, dal 26 dicembre su Netflix (e con una terza e ultima parte già annunciata, in uscita prossimamente). E, proprio per le poche settimane che rimangono prima della fine dell’anno, gli occhi sono puntati sui progetti che sbarcheranno sul piccolo schermo nel corso del 2025. I primi titoli sono già stati annunciati (altri saranno svelati solo nei prossimi mesi) ma la curiosità verso alcune produzioni tv è altissima. Ecco, a seguire, una guida con i nomi delle serie più attese del 2025.

The Last of Us 2

Non c’è ancora una data precisa ma si parla dei “primi mesi” del prossimo anno. Solo allora potremo vedere i nuovi episodi che compongono la seconda stagione della serie tv che ha incantato pubblico e critica. Sono apparse le prime immagini che mostrano personaggi noti e nuovi con Abby mentre corre e si arrampica a una recinzione per sfuggire a un'orda di infetti (e richiama alla mente scene tratte proprio dal videogioco originale). Poi, vecchie conoscenze come Pedro Pascal che dice a Catherine O'Hara “L'ho salvata”, riferendosi, molto probabilmente a Ellie/Bella Ramsey. Dal teaser trailer non mancano scene di fughe e combattimenti. Adrenalina assicurata anche nella seconda stagione. I prossimi episodi dovrebbero adattare in parte The Last of Us Part II del 2020, è ambientata cinque anni dopo e presenta Abby (interpretata da Kaitlyn Dever).

And Just Like That 3

Se Samantha sembra non essere minimamente intenzionata a ricongiungersi alle sue amiche a New York, i fan potranno continuare a seguire le avventure di Carrie, Miranda e Charlotte. E non mancheranno novità, con l’uscita di scena del personaggio di Che (non particolarmente apprezzato) e nuovi ingressi nel cast, quelli di Logan Marshall-Green, Mehcad Brooks e Jonathan Cake. Se loro vengono citati come guest star, diventano fissi invece i ruoli già conosciuti e accennati nella precedente stagione, quelli interpretati da Sebastiano Pigazzi e Dolly Wells. Rivedremo quindi, in pianta stabile Giuseppe, che frequenta Anthony (Mario Cantone) e Joy, una collega di Miranda. Charlotte, intanto, sembra essere intenzionata a dedicarsi maggiormente al lavoro che aveva, negli ultimi anni, abbandonato per dedicarsi alla famiglia. E poi resta l’incognita legata al rapporto “in stand by” tra Aidan e Carrie. Lui le ha chiesto di aspettarlo per ben 5 anni (a causa di problemi comportamentali legati al figlio) e lei ha appena cambiato casa, vendendo il suo celebre monolocale che è stato set di tutte le stagioni di “Sex and the city”. Il loro legame durerà nel tempo?

Stranger Things 5

Ci siamo: siamo arrivati all’atteso e definitivo epilogo di questa serie diventata cult in brevissimo tempo. Sarà il 2025 l’anno che segnerà la conclusione delle storie e delle trame, per un periodo ancora non annunciato per il rilascio su Netflix. Le avventure torneranno a farci viaggiare nel 1987, nella cittadina di Hawkins, dove una nuova e ultima minaccia potrebbe porre fine alle avventure di Eleven e dei suoi amici. Questo ritorno assicura il mix di suspense e mistero soprannaturale che ha affascinato il pubblico. Stranger Things è diventata nota anche per il suo chiaro omaggio agli anni '80, per le atmosfere dei tempi che ricordano classici come I Goonies e E.T..

The Handmaid’s Tale 6

Quel futuro distopico in cui è ambientata la serie (che oggi, in maniera inquietante, sembra avere qualche richiamo anche nella realtà) tornerà per una sesta e ultima stagione. Giungerà alla fine, con un epilogo, la storia di June Osborne (interpretata da Elisabeth Moss) e della sua nemica Serena Joy (Yvonne Strahovski è la sua interprete). L’arrivo era previsto tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 ma ormai è chiaro l’arrivo nei primi mesi del prossimo anno. Ma i fan possono, in parte, rassicurarsi: il suo creatore Bruce Miller ha lasciato la produzione della serie per dedicarsi al suo spin-off sequel The Testaments, in arrivo prossimamente. La protagonista, Elisabeth Moss, parlando del suo personaggio, ha dichiarato: “La lotta non riguarda solo un individuo, ma è molto più ampia. E credo che lei, nella quinta stagione, stia raggiungendo il punto in cui se ne rende conto. La sesta stagione sarà incentrata proprio su questo, e poi su tutti i personaggi che capiranno da che parte stare e quale sarà la loro prossima mossa”.

Alien: Pianeta terra

La serie prequel di Alien arriverà su Disney+ nell'estate del 2025. La sinossi ufficiale della storia vede come protagonista una giovane donna e un improvvisato gruppo di soldati alle prese con una scoperta fatale che li mette di fronte alla più grande minaccia per il mondo intero. Lo schianto di una misteriosa nave spaziale e la ricerca di sopravvissuti tra i rottami, rivela la presenza di misteriose e terribili forme di vita, capaci di compromettere la vita sul pianeta e modificando il pianeta Terra per sempre.

Welcome to Derry

Prima c’è stata la miniserie cult anni 90 con Tim Curry protagonista poi, negli ultimi anni, i due capitoli cinematografici. Parliamo di IT, tratto dal romanzo omonimo di Stephen King, con l’inquietante pagliaccio che semina terrore e morte a Derry. Ma quella è solo una delle sue identità e questa serie tv sarà proprio il prequel di tutto quello che, ormai, sappiamo. Lo stesso Skarsgård, protagonista delle pellicole, tornerà per la serie, che si svolge negli anni Sessanta e racconta le origini del personaggio. Inizialmente destinata al servizio streaming Max, è stata poi spostata nella programmazione della HBO. Il primo teaser sembra promettere e assicurare atmosfere inquietanti e promette di concentrarsi su atmosfere cruente.

Mercoledì 2

Dopo il successo della prima stagione, diventata un vero e proprio fenomeno, torna la serie diretta da Tim Burton e disponibile su Netflix nel 2025. Jenna Ortega torna a interpretare la figlia dei coniugi Addams e si ritroverà a indagare su un nuovo nemico pronto a minacciarla. Nuove atmosfere dark (ancora di più, si vocifera) con personaggi del cast originale e qualche nuovo ingresso. “Questa stagione sarà più grande e più contorta di quanto possiate mai immaginare" ha anticipato Catherine Zeta-Jones che nella serie è Morticia. Tra le new entries segnaliamo Joanna Lumley nel ruolo della nonna, Steve Buscemi che interpreta Barry Dort, Thandiwe Newton nei panni del dottor Fairburn e, infine, Billie Piper nel ruolo che sarà Capri. Eh sì, ci sarà nuovamente anche l’immancabile Mano...