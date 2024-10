Le serie tv di ottobre su Prime Video

Prime Video non si fa trovare impreparato e anche a ottobre sono pronti alcuni titoli che potranno appassionare il pubblico di abbonati alla piattaforma streaming. A seguire potete leggere alcune novità e graditi ritorni – con stagioni inedite – insieme alla relativa data di condivisione.

Citadel: Diana

C’è molta curiosità sui 6 episodi che compongono la nuova stagione della serie tv, interpretata da Matilda De Angelis. Ecco la sinossi ufficiale: “Milano, 2030: otto anni fa l'agenzia indipendente di spionaggio Citadel è stata distrutta da una potente organizzazione rivale, Manticore. Da allora, Diana Cavalieri (Matilda De Angelis), spia di Citadel sotto copertura, è rimasta sola, intrappolata tra le linee nemiche come infiltrata in Manticore. Quando finalmente le si presenta l'occasione di uscirne e sparire per sempre, l'unico modo per farlo è fidarsi del più inaspettato degli alleati, Edo Zani (Lorenzo Cervasio), l'erede di Manticore Italia e figlio del capo dell'organizzazione, Ettore Zani (Maurizio Lombardi), in lotta per la supremazia contro le altre famiglie europee”. Disponibile dal 10 ottobre 2024.

The Legend of Vox Machina

Il 3 ottobre sbarca la terza stagione, con un appuntamenti settimanale fino al 28 ottobre. Si tratta di una serie animata d'azione fantasy pensata per un pubblico adulta e prodotta da Metapigeon, Titmouse, Inc. insieme ad Amazon Studios. Fin dal suo primissimo esordio, la serie ha ricevuto numerosi consensi da parte della critica e del pubblico. Grande plauso per l'animazione, la storia narrata e la sceneggiatura, insieme alla fedeltà alla campagna della serie web di Dungeons & Dragons Critical Role.

The Devil’s hour 2

Dal 18 ottobre appuntamento con i nuovi episodi della serie tv – acclamata dalla critica – che vede protagonista Lucy Chambers (interpretata da Jessica Raine), una donna che è coinvolta nella caccia al serial killer Gideon (con il volto di Peter Capaldi) in modi che non avrebbe mai potuto nemmeno ipotizzare. Nella seconda stagione, verranno svelate le reali intenzioni di Gideon mentre cerca di coinvolgere Lucy nella sua missione per fermare una potente quanto minacciosa forza del male. Dopo l’ottimo esordio, sono state già annunciate una seconda e una terza stagione.

Like a Dragon: Yakuza

Il 24 ottobre sbarca una serie tv d'azione poliziesca, di produzione americana/giapponese basata sulla serie di videogiochi “Like a Dragon” di Sega, rivisitando il gioco originale del 2005, nonché il suo remake del 2016. Al centro della trama degli episodi – che saranno in totale 6 - troviamo Kazuma Kiryu (Ryoma Takeuchi), un ex yakuza che si ritrova coinvolto in una importante e preoccupante cospirazione che include e coinvolge anche il suo migliore amico Akira Nishikiyama, insieme ai componenti della famiglia del loro clan.

The Pasta Queen

Disponibile dal 24 ottobre, la serie racconta la storia di Nadia Caterina Munno, la discendente di una dinastia di pasta italiana, che può vantare milioni di followers su TikTok e Instagram. In ogni episodio, il pubblico si ritroverà coinvolto in un viaggio attraverso l'Italia con Nadia, per poi trascorrere del tempo nella cucina dello chef mentre svela gli ingredienti chiave delle regioni italiane che ha visitato e prepara autentici piatti italiani con amore. Una docu-serie che vede l’influencer – che su Instagram si definisce “Lover of Pasta, Drama and all things all’Italiana” – impegnata in un viaggio tra tradizioni, sentimento e buona cucina.