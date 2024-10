Le serie tv in arrivo a ottobre 2024 su Paramount +

Quali sono i film e le serie tv in uscita su Paramount+ a ottobre 2024? A rispondere a questo interrogativo ci pensa questa guida con tutte le novità più interessanti, tra attesi ritorni e inediti prodotti pronti a intrattenere gli abbonati alla piattaforma streaming.

From 3

L’inizio del mese si apre con l’attesissima terza stagione di “From”, disponibile a partire dal 3 ottobre. Dopo il colpo di scena inaspettato al termine della seconda stagione, appare evidente che la fuga potrebbe diventare anche una possibilità reale. Intanto la vera natura della città viene messa a fuoco e i cittadini iniziano a scatenare una vera e propria offensiva contro gli orrori che li circondano e li imprigionano in questa località senza vie d’uscita. Gli essere mostruosi popolano le strade solo di notte e diventano pericolosi non appena vedono una persona uscire dopo il tramonto. E come cercheranno i protagonisti di uscire, finalmente, da questo incubo? Saranno 10 le puntate che compongono questa terza stagione e, in America, la prima puntata è stata trasmessa il 22 settembre scorso.

Lioness 2

Arriva la seconda stagione della serie cult che, nella prima stagione, ha battuto ogni record, risultando essere la più vista in tutto il mondo. Cast stellare confermato anche per i nuovi episodi (Zoe Saldaña, Nicole Kidman, Laysla De Oliveira, Genesis Rodriguez e Morgan Freeman). Dalle anticipazioni, mentre avanza la lotta al terrorismo da parte della CIA, Joe (Saldaña), Kaitlyn (Kidman) e Byron (Kelly) scelgono di arruolare una nuova agente Lioness in modo che si riesce ad infiltrare all’interno di una minaccia finora sconosciuta. Intanto la pressione sempre più forte costringe Joe a confrontarsi con i profondi sacrifici personali che ha fatto, essendo proprio lei la leader del programma. Sarà disponibile a partire dal 27 ottobre, con un appuntamento alla settimana fino all’epilogo con l’ottavo episodio, programmato per l’8 dicembre 2024.

¡CASA BONITA MI AMOR!

Il film ripercorre l'ascesa, la caduta e la rinascita dell'amata Casa Bonita, simbolo del Colorado, creata dai creatori di South Park Trey Parker e Matt Stone. L’apertura è avvenuta nel lontano 1974 in un centro commerciale ed è un'enorme “Disneyland dei ristoranti messicani”, ispirato al vecchio West e ad Acapulco. Col tempo è diventato noto e riconosciuto per diversi elementi, dalla cascata interna ai tuffatori da scogliera e alle grotte infestate. Proprio questo ristorante è stato anche al centro di un episodio della serie animata “South Park” quando era sempre più pressante il rischio di chiusura.

Transformers: Earthspark

Arriva dal 26 ottobre la seconda stagione della serie animata basata sulla linea di giocattoli Transformers di Hasbro. Continuano le avventure anche nei prossimi episodi. Scopriamo che l'Emberstone si è frantumato ed è quindi in atto una corsa contro i Decepticon per riuscire a recuperare tutti i pezzi. Chi avrà l’artefatto avrà un potere illimitato e quindi questa possibilità fa gola a molti. Inoltre Robby incontra una persona speciale, Mo viene a conoscenza di un antico segreto a Witwicky e i Terran salgono di livello. La famiglia Malto e gli Autobot si troveranno a capire e comprendere più che mai quanto siano disposti a mettersi in gioco per salvare e proteggere ciò che più amano.