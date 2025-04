Da You a Black Mirror: le serie tv più attese di questo aprile 2025

Roma, 4 aprile 2025 – La primavera del 2025 rappresenta per le serie tv un momento cruciale. Molte delle produzioni più amate dal pubblico arriveranno, infatti, in queste settimane alla loro stagione finale e il pubblico è in grande fermento. Non mancheranno, ovviamente, anche le nuove stagioni degli show a episodi che – pur non essendo ancora arrivati al finale assoluto – hanno riscosso grande successo negli anni passati e continueranno, dunque, a cavalcare l’onda delle visualizzazioni. E, ovviamente, ci sarà spazio anche per qualche novità nei cataloghi streaming. Ecco quali sono le serie tv che attendiamo con più impazienza.

The Handmaid’s Tale 6 – TimVision, 8 aprile

L’ultima puntata della quinta stagione di ‘The Handmaid’s Tale’ (anche nota come ‘Il racconto dell’ancella’) è stata trasmessa in Italia nel novembre del 2022. La serie, dunque, tornerà su Tim Vision a partire dall’8 aprile con la sua stagione finale dopo quasi tre anni. Nell’ultimo episodio trasmesso i colpi di scena erano stati tantissimi e in questo viaggio finale vedremo ancora June (Elisabeth Moss) combattere per riuscire ad ottenere la libertà nel mondo distopico in cui tutti si sentono in trappola. La stagione conclusiva dovrebbe essere meno cupa delle altre, perché mossa dall’idea che la speranza e la resilienza conducono alla giustizia.

Black Mirror 7 – Netflix, 10 aprile

La settima stagione di ‘Black Mirror’, la produzione che si concentra sui temi dell’attualità e dei pericoli dettati dalla tecnologia, arriverà su Netflix il 10 aprile. Come i fan sanno bene si tratta di una serie antologica e gli episodi, dunque, sono tutti slegati e hanno protagonisti differenti. In questa stagione, però, per la prima volta nella storia di ‘Black Mirror’, ci sarà il sequel di un episodio già visto in passato: ‘USS Callister: Into Infinity’, ultimo episodio della settima stagione, riprende infatti le vicende dell’equipaggio USS Callister, raccontati nel primo episodio della quarta stagione dello show.

The last of us 2 – NowTv, 14 aprile

A quasi due anni di distanza dalla fine della prima stagione, torna su NowTv a partire dal 14 aprile anche ‘The Last of Us’ con Pedro Pascal e Bella Ramsey nei ruoli dei due protagonisti. La seconda stagione dovrebbe ispirarsi al secondo capitolo dell’omonimo videogame di Naughty Dog da cui la serie è tratta. Gli episodi questa volta saranno sette e la vita di Joel (Pascal) ed Ellie (Ramsey) verrà sconvolta da un gruppo di individui capitanati da un nuovo personaggio: Abby Anderson (Kaitlyn Dever). La donna che sembra cercare vendetta per un evento che, in qualche modo, ha a che fare con i due protagonisti dello show, ma potrebbe nascondere qualche sorpresa.

You 5 – Netflix, 24 aprile

Anche ‘You’ arriverà nel 2025 alla sua conclusione. Il finale della quarta stagione della serie che vede Penn Badgley nei panni di Joe, un libraio folle con tendenze omicide e da stalker, ha lasciato molti nodi ancora da sciogliere. Il ragazzo si è trasferito a New York insieme a Kate (Charlotte Ritchie) e i due sembrano molto felici, oltre che ricchi e noti a livello mondiale. Ma è davvero tutto perfetto in questa coppia? Ma non solo: che ne sarà di Marianne (Tati Gabrielle), che è riuscita a sfuggire alle grinfie di Joe e che lui crede morta? Il lato più oscuro di se stesso tornerà a fargli visita? Ci saranno nuove vittime della gabbia di vetro che nasconde sin dalla prima stagione? Tutto è ancora possibile. La prima parte di ‘You 5’ sarà disponibile a partire dal 24 aprile.

Étoile – Prime Video, 24 aprile

Grande novità di questa stagione seriale è ‘Étoile’ creata da Amy Sherman-Palladino e Daniel Palladino (gli stessi ideatori di ‘Una mamma per amica’ e ‘La fantastica signora Maisel’). La serie corale racconta la storia di due tra le maggiori compagnie di danza mondiali che hanno sede a New York e Parigi. Per innovare il loro lavoro, cercare nuovi stimoli e risvegliare l’interesse del pubblico, i direttori delle due compagnie tenteranno un passo rischioso: scambiarsi gli allievi di maggior talento e portarli in scena. La prima stagione dello show andrà in onda su Prime video dal 24 aprile.