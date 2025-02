Le serie tv in arrivo su Netflix a febbraio 2025

Anche per il mese di febbraio sono in arrivo diverse novità – nel settore delle serie tv – su Netflix. Ritroveremo nuove attese stagioni di serie tv già note e anche esordi interessanti che puntano a soddisfare il più possibile i gusti degli abbonati. A seguire una guida con i titoli più interessanti e da non perdere, insieme alle rispettive date di uscita.

Il colore delle magnolie

In originale “Sweet Magnolias”, la serie è basata sui romanzi omonimi di Sherryl Woods e vede, come interpreti principali, JoAnna Garcia Swisher, Brooke Elliott e Heather Headley. La serie è stata presentata in anteprima su Netflix il 19 maggio 2020 per poi arrivare, anno dopo anno, a continui rinnovi fino alla quarta stagione, disponibile dal 6 febbraio 2025. In totale saranno 10 gli episodi inediti disponibili, tutti quanti rilasciati lo stesso giorno, come spesso avviene sulla piattaforma streaming (a differenza dei rivali come Disney+ o Paramount+). Seguiremo, ovviamente, le avventure e le storie di tre migliori amiche (Maddie, Helen e Dana Sue) nate e cresciute a Serenity, una cittadina della Carolina del Sud dove tutti si conoscono e sanno tutto dell’altro. Tra amori e complicazioni, le tre donne affrontano le sfide della vita.

Armoden – Gli omicidi di Are

In arrivo il 6 febbraio, le atmosfere promettono alta tensione e intrighi in questa produzione inedita. La trama si concentra sull’agente di polizia Hanna Ahlander che, dopo essere stata sospesa dal suo lavoro a Stoccolma ed essere stata lasciata dal suo fidanzato, decide di lasciare tutto e trasferirsi nella casa di vacanza della sorella ad Åre. Proprio lì, una giovane donna scompare nella gelida notte di Santa Lucia e la donna si ritrova ad indagare sul fitto mistero. E così, l’agente di polizia locale Daniel Lindskog accetta l'aiuto di Hanna, nonostante la diffidenza e i pregiudizi iniziali. E imparare a fidarsi l’uno dell’altra non sarà affatto semplice.

Apple Cider Vinegar

La serie australiana racconta la guru del benessere Belle Gibson che, insieme alla sua amica Milla, usano le loro piattaforme per "curare" le persone. Ma la Gibson improvvisamente esagera, ingannando i suoi follower e il mondo con una diagnosi di cancro che, però, si basa interamente su una menzogna. E il mondo che era riuscita a creare, improvvisamente le si sfalda attorno e le crolla addosso. Disponibile dal 6 febbraio 2025.

Valeria

Torna con la quarta stagione la serie spagnola che vede protagonista quattro amiche tra problemi professionali e sentimentali. La precedente stagione si era conclusa con il dilemma amoroso della protagonista (Diana Gómez) che si trova a dover prendere una decisione cruciale per la carriera e anche per la sua vita sentimentale, divisa tra Víctor (Maxi Iglesias) e Bruno (Federico Aguado). Saranno 8 gli episodi inediti che segneranno anche il finale di questa serie tv in arrivo il 14 febbraio 2025.

Storia della mia famiglia

La serie italiana racconta la storia di Fausto e del suo ultimo giorno di vita. Un racconto che unisce allegria, passione, amore per i figli, e di una mancanza di paura del futuro. Un padre, gravemente malato, vuole preparare la sua famiglia a prendersi cura dei due figli piccoli e ad affrontare la vita quando lui non ci sarà più, cercando di sedare antichi rancori e di riavvicinare una famiglia complicata.