Le migliori serie tv su Netflix a luglio

Ecco in modo particolare i prodotti seriali più interessanti aggiunti di recente dal gigante dell’intrattenimento.

Di nuovo 15 anni (2° stagione) - dal 5 luglio

Per cercare di aiutare la sorella Luiza, Anita è costretta a tornare all'età di quindici anni. Joel, tuttavia, complica la situazione, riuscendo a entrare nel suo account Floguinho diventando a sua volta un viaggiatore del tempo e riuscendo a intromettersi nella vita di tutti, facendo disastri. Anita torna così nel 2021, dove scopre che il suo momento magico a Parigi con Henrique non è mai accaduto e che tutto è cambiato. A questo punto, per risolvere la situazione, Anita e Joel dovranno fare squadra per correggere il futuro. C’è però un problema, che complicherà ulteriormente le cose: il cuore di Anita è infatti diviso fra il romantico Henrique, il suo compagno di avventure Joel e il simpatico e trascinante Fabricio.

Avvocato di difesa: The Lincoln Lawyer (2° stagione) - dal 6 luglio

Questa seconda stagione del legal drama di Netflix è liberamente ispirata da 'Il quinto testimone', il quarto libro della serie ‘Avvocato di difesa’ e tratterà nuovi delicati casi in tribunale nella città di Los Angeles. Nel cast della serie (sviluppata per la televisione da Ted Humphrey) troviamo tra gli altri anche Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole e Angus Sampson.

Michelle Buteau - Survival of the Thickest - dal 13 luglio

‘Survival of the Thickest’ segue la storia di Mavis Beaumont (Michelle Buteau), una donna nera, giunonica e single da poco (di recente è stata scaricata…) che si trova inaspettatamente a dover ricostruire la propria vita come stilista. La serie comedy è tratta dall'acclamata raccolta di racconti scritti dalla stessa Buteau.

Il colore delle magnolie (3° stagione) - dal 20 luglio

La serie narra le avventure di tre migliori amiche (Maddie, Helen, and Dana Sue) nate e cresciute in una cittadina del sud degli Stati Uniti dove tutti si conoscono e sanno i fatti di tutti. In questa nuova stagione vediamo Maddie cercare in ogni modo di calmare Cal e di aiutarlo a tenere a bada le sue emozioni dopo la rissa avvenuta da Sullivan. Nel frattempo, Helen affronta difficili decisioni sugli uomini della sua vita e Dana Sue considera la possibilità di sfruttare il lascito di Miss Frances per aiutare la comunità locale senza però turbare la sua famiglia.

Il racconto perfetto - dal 28 luglio

Al centro della miniserie troviamo Margot e David, due giovani provenienti da mondi molto diversi, per non dire opposti. Lei è l'ereditiera di un lussuoso impero alberghiero, mentre lui invece è un povero diavolo che per arrivare alla fine del mese è costretto a fare tre lavori. Quando le loro strade si incroceranno, tuttavia, si renderanno conto che solo loro potranno aiutarsi a vicenda provando a riconquistare le proprie anime gemelle.