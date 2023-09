Serie tv Marvel rimandate: le nuove date di uscita

Tutti gli abbonati Disney Plus che non vedevano l’ora di godersi le nuove serie Marvel in arrivo dovranno purtroppo armarsi di santa pazienza: Disney ha infatti annunciato degli importanti ritardi rispetto alle date di uscita di alcuni tra gli show più amati dell’MCU, per i quali bisognerà aspettare ancora un po’. Le date inizialmente previste, infatti, sono state spostate molto più in là per la gran parte dei prodotti seriali in arrivo che erano inizialmente stati annunciati per i prossimi mesi. Vediamo dunque il calendario aggiornato e tutto quello che è necessario sapere nel merito della questione.

Le serie Marvel spostate: le nuove date, si salva soltanto Loki

Gli unici aficionados dell’MCU che possono festeggiare sono i fedeli fan del personaggio di Loki, il simpatico fratello di Thor interpretato da Tom Hiddleston. L’uscita della seconda stagione della relativa serie è infatti già stata confermata al 6 ottobre, e nel frattempo sono già usciti diversi poster e teaser trailer che ne hanno anticipato il caricamento su Disney Plus. Si tratta però, di fatto, dell’unico prodotto Marvel confermato per i prossimi mesi. Per tutto il resto bisognerà aspettare (e in alcuni casi anche parecchio…). Tra le produzioni Marvel la cui uscita è slittata c’è ad esempio ‘Echo’, lo spin-off di Hawkeye (l’arciere interpretato da Jeremy Renner) con protagonista Alaqua Cox: in un primo momento l’uscita della serie era prevista per novembre, ma Disney si è ritrovata costretta a farla slittare a gennaio del 2024. Lo slittamento ha inoltre obbligato l’azienda ad un cambio di rotta da un punto di vista della programmazione: ‘Echo’ verrà così caricata tutta in una volta, e non con un singolo episodio a settimana come accaduto con gli altri prodotti Marvel. Un destino simile è toccato anche a ‘What if’ e alla sua seconda stagione: la serie animata, che immagina “cosa sarebbe successo se”, dovrebbe uscire nel periodo natalizio 2023 ma era in realtà già attesa mesi fa. Niente da fare nemmeno per ‘X Men ‘97’, il reboot della celebre serie animata è infatti stato spostato dalla fine del 2023 ai primi mesi del 2024. Infine ‘Agatha: Darkhold Diaries’ (inizialmente il sottotitolo era ‘House of Harkness’), la serie con protagonista la strega Agatha Harkness (già vista in Wanda Vision) dovrebbe arrivare nel periodo di Halloween 2024, con quasi un anno di ritardo rispetto alla tabella di marcia.

Perché le serie Marvel sono slittate?

Disney, e in generale tutto il comparto dello spettacolo USA, non se la sta passando benissimo. Il gigante dell’intrattenimento si è infatti ritrovato ad avere a che fare in questi mesi estivi con il prolungato sciopero di attori e sceneggiatori di Hollywood, che ha obbligato diverse produzioni a rivedere i propri piani. C’è però anche un altro elemento da tenere in considerazione, legato ai recenti risultati finanziari di Disney, non esattamente entusiasmanti: il CEO Bob Iger, rientrato in azienda proprio di recente, ha infatti deciso di cambiare la strategia del brand, centellinando le uscite piuttosto che puntare su una produzione di massa che non ha, a quanto pare, sortito i risultati commerciali auspicati.