Le serie tv da vedere per Capodanno

Le attese festività sono arrivate per molti e, insieme ai giorni di riposo dal lavoro, per chi non ha scelto di viaggiare in questo periodo, le parole d’ordine saranno sicuramente relax e riposo. E gli amanti delle serie tv potranno gustarsi comodamente, sul letto o sul proprio divano di casa, alcuni titoli interessanti da potersi gustare (o da recuperare) proprio in questi giorni. A seguire potete trovare alcuni consigli con diversi generi a disposizione, un po’ per tutti i gusti.

Squid Game 2

Impossibile non partire da questa serie tv, attesissima, dopo il boom della prima stagione. A partire dal 26 dicembre sono disponibili, in esclusiva su Netflix, i nuovi episodi della produzione sudcoreana scritta, diretta e ideata da Hwang Dong-hyuk. La prima stagione è uscita il 17 settembre 2021, ottenendo un successo internazionale oltre ogni possibile aspettative. Basti pensare che ha registrato 111 milioni di visualizzazioni dopo solamente 28 giorni dal suo esordio sulla piattaforma streaming e confermandosi come il più grande debutto tra le serie originali Netflix, battendo il record precedente degli 82 milioni ottenuti da Bridgerton.

La serie prende ispirazione, con il proprio titolo originale, dal gioco del calamaro, un popolare passatempo per bambini praticato in Corea del Sud fin dagli anni Settanta. Racconta la storia di 456 persone che rischiano la vita in un gioco di sopravvivenza, che ha in palio un montepremi in denaro che potrebbe cambiare la vita all’unico vincitore. Ma chi perderà nelle sfide, sarà eliminato fisicamente. La morte è la moneta di scambio per poter accedere alla fortuna milionario, ottenuta solo dal vincitore.

Se la prima stagione era composta da 9 episodi, la seconda – invece – ne conterrà solamente 7. Il terzo e ultimo capitolo è già stato annunciato ed è previsto per il 2025.

Piedone – Uno sbirro a Napoli

Se ancora non avete visto gli episodi, questa miniserie – disponibile su Sky e NOW, è ideale per passare delle serate in famiglia, tutti insieme. Creata da Peppe Fiore e diretta da Alessio Maria Federici, racconta le indagini a Napoli del personaggio Vincenzo Palmieri allievo del compianto commissario Rizzo, interpretato da Bud Spencer in Piedone lo sbirro nel 1973 e nelle tre pellicole sequel.

Al centro della storia Vincenzo Palmieri, di ritorno a Napoli dalla Germania, con la convinzione che il boss Edoardo 'O Muschillo Iodice, dato per morto in Brasile, sia ancora vivo e si nasconda proprio ai piedi del Vesuvio. Dovrà indagare in un modo parallelo visto che risulta ufficialmente deceduto ma, nel frattempo, il vicequestore Enrico Ruotolo gli assegna il caso di un immigrato ucciso al porto. Accanto a Vincenzo c’è l’agente Michele Noviello e, a dirigere i movimenti e il lavoro c’è il commissario Sonia Acciarelli, molto attenta alle regole perché sogna di essere trasferita all'Antimafia.

In totale gli episodi che compongono questa prima stagione sono 4 e l’ultimo è stato trasmesso il 23 dicembre 2024. Il protagonista è Salvatore Esposito, affiancato da Silvia D'Amico e Fabio Balsamo.

Black Doves

Ambientato nel periodo di Natale, la serie tv vede Keira Knightley, Ben Whishaw e Sarah Lancashire impegnati in una spy story thriller che promette e assicura colpi di scena insieme a una trama ricca di imprevisti e adrenalina. La trama vede come protagonista Helen, moglie del Segretario di Stato per la Difesa, scopre che la sua identità segreta è in pericolo dopo che il suo amante è stato ucciso dalla malavita di Londra. I suoi datori di lavoro, un'organizzazione di spie a pagamento - che recupera segreti industriali, politici o diplomatici per il miglior offerente - inviano Sam, un vecchio amico, per proteggerla. I due si conoscevano già in passato e si ritrovano a collaborare per risolvere il mistero che parte con l’assassinio dell’ex amante della donna, ucciso da un sicario.

Sin dalla prima puntata il binge watching è assicurato. Già confermata una seconda stagione, ancora prima che avvenisse l’esordio su Netflix.

Dexter – Original Sin

In questo caro non sarà possibile vedere tutte le puntate in tempo per Capodanno ma i fan di Dexter potranno comunque ritrovare il personaggio nella serie prequel “Dexter – Original Sin”. Il primo episodio è stato trasmesso lo scorso 13 dicembre su Paramount+ con l’ultimo – il decimo – in arrivo il 14 febbraio 2025, a conclusione della prima stagione.

Con la guida del padre adottivo, Harry (interpretato da Christian Slater), adotta un Codice progettato per aiutarlo a trovare e uccidere persone che meritano di essere eliminate ed escluse dalla società senza essere rintracciato e fermato delle forze dell'ordine.

A interpretare Dexter, da giovane, è Patrick Gibson mentre Michael C. Hall – l’attore originale della serie capostipite – ha il ruolo del narratore/voce interiore di Dexter.

Virgin River

Giusto pochi giorni prima di Natale è stata distribuita su Netflix la sesta stagione di “Virgin River”, composta da 10 episodi.

Nella nuova stagione, Mel e Jack si ritroveranno ad affrontare scelte cruciali sul loro futuro di coppia, mentre nuove crisi potrebbero scuotere la piccola città in cui vivono. Non mancheranno momenti emozionanti e sorpresa che rendono questa produzione una sicurezza tra i titoli del catalogo Netflix. Non a casa è stata già confermata e ufficializzata una settima stagione, in uscita probabilmente nella seconda metà del 2025.

Uonderbois

Infine, vi ricordiamo l’uscita di questo progetto tutto italiano disponibile su Disney+. La storia vede protagonisti cinque inseparabili amici che si ritrovano a doversi dire addio perché La Vecchia, proprietaria dei vasci in cui vivono, sta per mettere in vendita le loro case in cambio di una statuetta di Maradona. Quando questa viene rubata proprio dal loro idolo, Tonino Uonderboi, un incrocio tra la leggendaria figura del Munaciello e un moderno Robin Hood, prende vita il loro viaggio avventuroso, alla ricerca di un misterioso tesoro nella Napoli sotterranea. A fare da guida sarà la conoscenza dei segreti più antichi della loro città, insieme alla consapevolezza che dietro ogni leggenda si cela sempre un pizzico di verità. Tra i protagonisti possiamo citare l’amatissima Serena Rossi e Massimiliano Caiazzo. Inoltre, nella colonna sonora, sono presenti due canzoni inedite di Geolier incise appositamente per questa serie tv nostrana.