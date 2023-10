Le serie tv di ottobre disponibili su Prime Video

Oltre ai numerosi film disponibili per il mese di ottobre, gli iscritti a Prime Video potranno vedere nuove stagioni di serie già affermate come ‘Upload’, ‘Addio al nubilato’, ‘Bosch: Legacy’. Ci saranno anche nuove puntate dello show comico ‘Prova Prova Sa Sa’. Esordirà anche una novità italiana, ‘Everybody Loves Diamonds’.

‘Everybody Loves Diamonds’ – stagione 1

Dal 13 ottobre. Debutta una nuova serie italiana, che si ispira al famoso colpo di Anversa del 2003. Si è trattato del più grande furto di diamanti a livello mondiale. Notarbartolo e il suo gruppo di ladri, seppur disorganizzato, riescono a eludere il sofisticato sistema di sicurezza dell'Antwerp Diamond Centre e a rubare diamanti di inestimabile valore. Nel cast troviamo anche Kim Rossi Stuart, Anna Foglietta, Gianmarco Tognazzi e Rupert Everett.

‘Upload’ – stagione 3

Esce il 13 ottobre. Nora e Nathan, fresco di separazione, devono fermare una cospirazione misteriosa che minaccia di mettere a repentaglio la vita di milioni di persone. Nel frattempo, a Lakeview, è stata attivata una copia di backup di Nathan e Ingrid non ha alcuna intenzione di perdere questa seconda possibilità in amore. Nel mondo reale, Aleesha sta scalando le gerarchie di Horizen mentre si occupa di istruire l’intelligenza artificiale e intraprende una nuova relazione romantica. Luke, rimasto da solo a Lakeview, si trova costretto a cercare modi per finanziare il suo soggiorno in paradiso, finendo per lavorare nella Zona Grigia.

‘Addio al nubilato – L’Isola che non c’è’ – stagione 2

In uscita il 17 ottobre. Eleonora (Antonia Liskova) viene lasciata all'altare. Saltata la luna di miele, la donna si imbarca in un lungo viaggio per adempiere all'ultima richiesta di suo padre prima di morire: seppellire una piccola parte delle sue ceneri in un terreno al confine con la Slovenia. Eleonora è accompagnata dalle sue amiche inseparabili Vanessa (Chiara Francini), Linda (Laura Chiatti) e Akiko (Jun Ichikawa). Le quattro protagoniste finiscono per arrivare in una piccola casa-famiglia a Gorizia, chiamata L'isola che non c'è’ dove si trovano a confrontarsi con una serie di adolescenti, inclusi un giovane immigrato senegalese. Il regista del sequel, Francesco Apolloni, ha dichiarato che si tratta di una realtà che conosce direttamente in quanto anche lui è cresciuto in un simile contesto e non ha mai conosciuto i suoi genitori biologici.

‘Bosch: Legacy’ – stagione 2

Disponibile dal 20 ottobre. La serie, basata sui romanzi di Michael Connelly, è incentrata sul personaggio di Harry Bosch, un detective del Dipartimento di Polizia di Los Angeles interpretato da Titus Welliver. Lo storytelling si sviluppa attorno a Bosch impegnato a risolvere casi di omicidio complessi e indaga su crimini violenti nella città di Los Angeles. L’inizio della seconda stagione è legato alla conclusione dei precedenti episodi. La figlia di Bosch, interpretata da Madison Lintz, è stata rapita da un uomo che indossa una maschera da lottatore di lucha-libre, una forma di wrestling originaria del Messico. Bosch, che ora è un detective privato, teme che sua figlia sia morta.

‘Prova Prova Sa Sa’ – stagione 2

Dal 26 ottobre. Ci saranno ancora più improvvisazione, comicità e divertimento nella seconda stagione dello show condotto da Frank Matano. In ogni episodio saranno protagonisti quattro comici che affronteranno una serie di giochi diversi progettati per divertire il pubblico. I quattro talents, inoltre, si esibiranno in sketch e sfide diverse, scelte sia dal conduttore che dal pubblico. La lista dei performer coinvolti includerà nomi noti come Maccio Capatonda, Maria Di Biase, Edoardo Ferrario, Aurora Leone, Francesco Mandelli, Lucia Ocone, Francesco Pannofino, Marta Filippi, Francesco Arienzo, e altri. Una novità sarà una grande scatola che nasconderà un ospite misterioso, il cui nome verrà svelato solo alla fine dell'episodio.