Le migliori serie di Prime Video in uscita a giugno

Sono tante le novità di giugno in casa Prime Video, il servizio streaming di Amazon di cui si può fruire tramite abbonamento. Oltre alle nuove serie di Prime Video in uscita questo mese, saranno disponibili anche nuovi film: - dal 1° giugno: ‘Paradise Highway’, ‘Caro Evan Hansen’, ‘Ultima notte a Soho’; - sempre dal 1° giugno: ‘Tre piani’, ‘La stanza del figlio’, ‘Ammore e Malavita’, ‘Habemus Papam’, ‘Palombella rossa’, ‘Mia madre’, ‘Aprile’, ‘Caro Diario’, ‘Il caimano’; - dal 2 giugno: ‘Medellin’; - dall’8 giugno: ‘È colpa mia?’; - dal 9 giugno: ‘Creed III’; - dal 10 giugno: ‘Sing 2 – Sempre più forte’; - dall’11 giugno: ‘The Son’; - dal 12 giugno: ‘Grazie ragazzi’; - dal 13 giugno: ‘La paranza dei bambini’; - dal 15 giugno: ‘Il primo giorno della mia vita’, ‘IT’; - dal 26 giugno: ‘Aurora Leone: una famiglia a pretesto’; - dal 28 giugno: ‘Da grandi’. Vediamo ora le principali novità sul fronte delle serie di Prime Video più attese in uscita a giugno.

‘Summer Camp Island – Il Campeggio fantastico’ S2

Dal primo giugno è disponibile la seconda stagione della serie animata americana creata da Julia Pott. Al centro degli episodi ci sono le avventure dell’elefante Oscar Peltzer e del riccio Scricciola, in villeggiatura presso il campo estivo Summer Camp Island. Oscar e Scricciola finiscono sorprendentemente in un luogo magico abitato da creature bizzarre dove hanno luogo avvenimenti molto strani.

‘Pesci piccoli - Un'agenzia. Molte idee. Poco budget’ S1

È uno show molto atteso dal pubblico: si tratta della prima serie Tv comedy prodotta e ideata dal collettivo dei The Jackal. Nel cast degli episodi, online dall’8 giugno, ritroviamo gli “sciacalli” più divertenti del web: Ciro Priello, Gianluca “Fru”, Fabio Balsamo, Aurora Leone e Martina Tinnirello. Ma possiamo aspettarci anche camei speciali e guest star come Achille Lauro, Herbert Ballerina, Valentina Barbieri, Giovanni Muciaccia, Gabriele Vagnato,e Mario "Il Ginnasio" Terrone. La serie dei Jackal è ambientata in una piccola agenzia che si occupa di comunicazione al tempo del digitale e dei social. Ciro, Fabio, Fru e Aurora sono colleghi e amici e si trovano alle prese con marchi improbabili di provincia che vogliono tentare la scalata al successo, influencer ai limiti dell’assurdo e intoppi quotidiani, tra riti di gruppo, gesti di amicizia e qualche flirt. Ma un giorno in agenzia arriva una nuova manager che è stata declassata e che è decisa a prendersi una bella rivincita…

‘The Grand Tour: Eurocrash’

Lo spettacolo, che sarà sulla piattaforma dal 16 giugno, segue il viaggio on the road degli amici di lunga data Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May attraverso l’Europa centrale, al volante di quelle che sono descritte come auto che nessuno arriverebbe mai a sognare. ‘Eurocrash’ arriva dopo ‘A Scandi Flick’, ambientato in Scandinavia, e precede l’ultimo capitolo girato in Mauritania. Le riprese sono state concluse di recente. Sono, dunque, le ultime occasioni per assistere a questo genere di avventure dal momento che, in seguito alle polemiche che hanno travolto Clarkson nel Regno Unito e non solo per la sua rubrica dai toni eccessivi e oltremisura sul giornale ‘Sun’, i progetti che saranno pubblicati su Prime Video, con protagonista il controverso giornalista e showman (tra cui ‘Clarkson’s Farm’) si concluderanno nel 2024.

‘Love Club’ S1

La prima stagione della serie sarà disponibile dal 20 giugno. Luz, Tim, Rose e Zhang hanno vite complicate che ruotano attorno a un locale, Love Club, frequentato dalla queer community e che rischia la chiusura per difficoltà economiche. Ma per loro non è solo un punto di ritrovo, è qualcosa di più profondo, un posto alla periferia di Milano dove i sentimenti e gli istinti si esprimono senza seguire regole né convenzioni. I quattro amici – interpretati da attori esordienti – sono alle prese con le proprie battaglie personali e collettive.

‘Jack Ryan di Tom Clancy’ S4

Il 30 giugno esce la quarta e ultima stagione della serie in cui il protagonista ricordato nel titolo si trova ad affrontare la sua sfida più rischiosa, contro un nemico interno ed esterno allo stesso tempo. Jack Ryan, in un nuovo ruolo professionale, deve portare alla luce la corruzione interna all’organizzazione per cui lavora. Nell’ambito delle sue indagini, Ryan scopre anche alcune operazioni clandestine che potrebbero mettere in pericolo il Paese facendo leva sulla vulnerabilità del sistema, più fragile di quanto possa sembrare.