La serie dei The Jackal: cosa succede in ‘Pesci piccoli’

L’8 giugno, su Prime Video, debutterà la prima serie firmata dal collettivo napoletano The Jackal. S’intitolerà ‘Pesci piccoli – Un'agenzia. Molte idee. Poco budget’ e sarà composta da sei episodi prodotti e ideati dal team della content factory campana.

Le guest star

Nel cast di ‘Pesci piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget’ ci saranno i volti noti dei The Jackal, ma troveremo anche special guest quali Valentina Barbieri, Herbert Ballerina, Giovanni Muciaccia, Achille Lauro, Gabriele Vagnato e Mario Terrone (“Ginnasio”). Oltre che su Prime Video, la serie si potrà vedere anche su Sky Glass, Sky Q e tramite l'app su Now Smart Stick.

La trama

Come suggerisce il titolo di ‘Pesci Piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget’, la nuova serie del collettivo di Napoli, molto noto sui social, è incentrata su quel che ruota attorno a una piccola agenzia attiva nel settore digitale. Chi ci lavora sogna in grande, ma concretamente deve badare alla sopravvivenza, barcamenandosi tra clienti strambi e una realtà di provincia non sempre facile, in mezzo a situazioni quotidiane tragicomiche. Non mancano flirt, riti collettivi, amicizia. In questa piccola agenzia a un certo punto arriva una nuova manager che è stata declassata. La professionista, però, è determinata a dimostrare quel che vale. Non mancheranno le novità. Con un insegnamento finale importante: non importa tanto avere milioni di follower, quanto essere circondati dagli amici giusti.

Come sono nati i The Jackal

Oggi The Jackal è una vera e propria casa di produzione molto attiva nella creazione di contenuti per campagne sul web. Adesso più di venti volti, tra i 20 e i 30 anni, si alternano nei video comici che vediamo in Rete. In realtà tutto è nato nel 2005 dall’idea di tre amici, Francesco Capaldo (Francesco Ebbasta), Ciro Priello e Simone Ruzzo, che si conoscono addirittura dall’asilo. La loro passione per piccoli corti e parodie cinematografiche, maturata già negli anni delle scuole medie, li ha portati a dare vita a un progetto più strutturato.

Gli altri componenti

Alfredo Felco è con i tre fondatori fin dagli inizi. Successivamente a loro si sono aggiunti Nicola Verre, Fabio Balsamo, Mario Rotili, Gianluca “Fru” Colucci, Annachiara de Filippis, Alessandro Grespan e Aurora Leone. Hanno fatto parte dei The Jackal, per qualche anno, Roberta Riccio e Claudia Napolitano. Il nome del collettivo fa riferimento agli “sciacalli”, dal momento che, come hanno spiegato i creatori del gruppo, per i loro contenuti social si ispirano a quel che li circonda.

La svolta

Un’importante svolta per i The Jackal è arrivata con la web serie interattiva ‘Lost in Google’ che li ha fatti conoscere e apprezzare da molti spettatori in Rete. Tuttavia, a un certo punto, il trio fondatore del team aveva pensato di chiudere la serie e far morire il protagonista dal momento che avevano terminato il budget a disposizione. Ma proprio allora, nel 2011, li ha contattati il gruppo Ciaopeople che li ha acquisiti, permettendo ai tre di dare vita a una vera e propria agenzia e di allargare la loro compagine artistica.

Altri progetti

Tra i precedenti lavori di successo dei The Jackal possiamo ricordare ‘Napoli in 4K’, ‘Addio fottuti musi verdi’, ‘Operazione Sanremo’, ‘Operazione X-Factor’, ‘Generazione 56k’ e ‘Europei a casa The Jackal’.