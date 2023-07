Serie Sky a luglio: le migliori e come vederle

Anche per il mese di luglio 2023 Sky Italia ha in programma l’aggiunta sui suoi canali principali di una serie di interessanti proposte dal punto di vista delle serie tv. Ecco tutti i prodotti seriali disponibili a partire da questo momento in poi sulla pay tv (e in streaming tramite il servizio NOW Tv).

The blacklist (Stagione finale)

In onda da domenica 2 luglio alle 21.15 su Sky Investigation e in streaming su NOW, disponibile anche on demand. Il criminale collaboratore dell’FBI Raymond Reddington si prepara all’ultimo scontro con i più spietati criminali inseriti nella sua lista nera. Nel decimo e ultimo capitolo di ‘The Blacklist’, il personaggio interpretato da James Spader si giocherà il tutto e per tutto per farsi giustizia e vendicarsi di chi l’ha tormentato in passato.

Una spia tra noi

A partire da lunedì 17 luglio alle 21:15 su Sky Atlantic e in streaming su NOW, disponibile anche on demand. La spy story è ambientata nel pieno della Guerra Fredda in Gran Bretagna e prende ispirazione dal bestseller del New York Times ‘A Spy among Friends: Kim Philby and the Great Betrayal’, scritto da Ben Macintyre. Al centro troviamo il rapporto complesso e ambiguo fra le due spie Nicholas Elliott e Kim Philby, interpretati rispettivamente da Damian Lewis (già visto in ‘Homeland - Caccia alla spia’ e ‘Billions’) e Guy Pearce (‘Memento’ e ‘Omicidio a Easttown’). La miniserie affronta dunque la relazione tra il funzionario dell’Intelligence britannica e agente sotto copertura del KGB e il collega dell’MI6: la loro storia è fatta di una delicata duplicità, di lealtà, di fiducia ma ovviamente anche di tradimento. Un’amicizia, la loro, che si trasforma in una prospettiva sui rapporti che ancora oggi intercorrono tra la Russia e l’America.

Outlander (7° stagione)

Da mercoledì 19 luglio alle 21:15 su Sky Serie e in streaming su NOW, disponibile anche on demand. Ci avviciniamo al season finale della serie tratta dai bestseller di Diana Gabaldon. Torna infatti questa estate la prima parte della settima e ultima stagione del drama in costume firmato Ronald D. Moore. All’inizio di questa stagione Claire (Caitriona Balfe) e Jamie (Sam Heughan) dovranno affrontare nuove avversità, dopo gli eventi traumatici vissuti negli episodi precedenti. Una domanda su tutte le tormenta: chi ha ucciso la giovane Malva Christie? I dubbi non saranno gli unici problemi che si troveranno davanti, visto che presto la loro vita e quella della loro comunità sarà sconvolta dall’arrivo della Guerra d’Indipendenza.

L’amore e la vita - Call the Midwife (6° stagione)

In onda a partire da sabato 22 luglio alle 21:15 su Sky Serie e in streaming su NOW, disponibile anche on demand. Torna con la sua sesta stagione la serie BBC tratta dalle memorie di Jennifer Worth. Al centro troviamo le vite di un gruppo di levatrici del quartiere East End della Londra degli anni ’50 e ‘60. Tra le sfide che il convento Nonnatus si troverà ad affrontare questa volta ci sarà anche una chiamata d’aiuto da parte di un ospedale missionario in Sud Africa in estrema difficoltà. Formano il cast Jenny Agutter, Dame Harriet Walter, Charlotte Ritchie, Linda Bassett, Judy Parfitt, Helen George e Stephen McGann.