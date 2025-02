Le serie tv in arrivo a febbraio 2025 su Sky

Molti ritorni attesi e una novità (tutta italiana) nell’elenco delle serie tv in arrivo a febbraio 2025 su Sky e in streaming su NOW. A seguire potete leggere una guida per essere sempre aggiornati, con i titoli più accattivanti insieme alla data che segna l’arrivo sulla piattaforma streaming.

Law & Order: Special Victims Unit

Dal 2 febbraio in arrivo gli episodi inediti della 26esima stagione della serie live action più longeva della storia della tv americana. Girata a New York, ha debuttato nel 1999 ed è il primo spin-off di Law & Order - I due volti della giustizia. In totale saranno 12 le puntate, con cadenza settimanale. In America è andata in onda a partire dal 3 ottobre 2024 e l’ultimo appuntamento è previsto il 13 febbraio 2025. La serie continua a dare voce alle vittime di reati, portando in scena storie di giustizia, resistenza e speranza.

Transplant

Siamo arrivati all’ultimo atto di questa serie tv. La quarta stagione è l’ultimo capitolo dell’emozionante storia che vede protagonista Bash, un rifugiato siriano che ha ricostruito la sua vita in Canada. L’uomo si ritrova al centro delle sfide della sua professione di medico insieme a quelle personali, in un complicato equilibrio tra passato e presente. “Una stagione conclusiva emozionante, che celebra il coraggio di ricominciare” è il lancio che accompagna questi episodi inediti in esclusiva su Sky dal 10 febbraio 2025.

The White Lotus

Finalmente febbraio vedrà approdare la terza stagione di questa serie tv antologica che ha fatto incetta di premi nelle due precedenti annate. Appuntamento il 17 febbraio 2025 per l’esordio di questo nuovo racconto con grandi aspettative da parte del pubblico. Saranno 8, in totale, gli episodi di questa nuova stagione creata, scritta e diretta da Mike White. Ci troviamo a Bangkok, Phuket e Ko Samui, i luoghi scelti per le riprese che si sono tenute da febbraio ad agosto 2024. La stagione vedrà la partecipazione di un cast inedito composto da Leslie Bibb, Carrie Coon, Walton Goggins, Sarah Catherine Hook, Jason Isaacs, Lalisa Manobal, Michelle Monaghan, Sam Nivola, Lek Patravadi, Parker Posey, Natasha Rothwell e Patrick Schwarzenegger. Proprio la Rothwell rappresenta l’unico membro del cast a riprendere il suo ruolo da una stagione precedente. Riuscirà il pubblico ad appassionarsi nonostante la grande assenza di Jennifer Coolidge?

L’arte della gioia

Il mese si chiude (letteralmente) con l’arrivo – il 28 febbraio - di una serie Sky Original diretta da Valeria Golino e tratta dal romanzo di Goliarda Sapienza. Inizialmente presentata alla 77ª edizione del Festival di Cannes, racconta la storia di Modesta, una giovane siciliana del primo Novecento. Ad interpretare il personaggio è Tecla Insolia, cantante e attrice. Nata molto povera, la ragazza combatte contro ogni convenzione sociale per ribadire a gran voce la sua libertà, sfidando le regole di una società patriarcale. L’opera ha la missione di essere e rappresentare un viaggio intenso, dai primi anni della sua vita in un convento fino alla conseguente scalata sociale che la condurrà in un palazzo nobiliare. Il racconto ha l’ambizione di celebrare la determinazione e il coraggio di chi riesce a cambiare il proprio destino.