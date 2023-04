Le migliori serie Netflix in uscita a maggio

Un viaggio che parte dal Sol Levante con Sanctuary, passando per l’Inghilterra con l’uscita dello spin-off della serie Bridgerton. Grande attesa anche per l’apocalittico Black Knight, con emozionanti racconti tra storia e fantasy. Un elenco di nuovi prodotti che andranno ad arricchire il già ampio catalogo di Netflix.

Sanctuary, stagione 1

La serie è in uscita il 4 maggio 2023. Diretta da Kan Eguch, vede protagonista Wataru Ichinose nei panni di Saruzakura, lottatore di sumo che aspira a diventare una star dell'amato sport per guadagnare fama, soldi e potere. Tra riti, cerimonie, allenamenti, storie di coraggio e determinazione assisteremo alle memorabili imprese dei lottatori dell’antica arte giapponese.

La Regina Carlotta: Una storia di Bridgerton

La prima stagione dello spin off di Bridgerton, prequel della fortunata serie, esce il 4 maggio. Nei sei episodi della mini-serie assisteremo alla storia d’amore e al matrimonio tra la regina Carlotta (Golda Rosheuvel) e Re Giorgio d’Inghilterra (Corey Mylchreest), che con la loro unione daranno il via ad una profonda trasformazione della società del tempo, fino a creare un nuovo mondo.

Regina Cleopatra, stagione 1

Dal 10 maggio 2023 andrà in onda su Netflix la docu-serie dedicata all’iconica regina dell’Antico Egitto. Prodotta da Jada Pinkett Smith, moglie di Will Smith, la serie porterà lo spettatore a rivivere l'incredibile storia legata alla vita di Cleopatra, una delle figure più affascinanti di sempre, attraverso il racconto di dettagli e segreti inediti.

Black Knight, stagione 1

La serie, ambientata nel 2071, sarà disponibile su Netflix dal 12 maggio. Un k-drama distopico che porterà lo spettatore a vivere una vicenda caratterizzata da atmosfere cupe e incredibile tensione. Il nostro pianeta è devastato dall'inquinamento atmosferico: protagonisti di questo scenario apocalittico sono i Black Knight, fattori sui generis da cui dipende la sopravvivenza del genere umano, costretti a fare i conti con una società estremamente rigida nella quale anche solo uscire di casa significa rischiare la vita.

Fubar, stagione 1

La serie Fubar vede l’arrivo su Netflix il 25 maggio di Arnold Schwarzenegger nel ruolo di protagonista e produttore di una vicenda incentrata su missioni speciali, scene spettacolari e pura adrenalina. Arnold Schwarzenegger veste i panni di un agente della Cia vicino al pensionamento, che accetta un'ultima missione dopo aver scoperto un segreto di famiglia

Tra le serie Netflix in uscita a maggio da non perdere

- Il sarto, alla sua prima stagione, in uscita il 2 maggio. Protagonista è Peyami, un sarto talentuoso che ha ereditato l'azienda dal nonno, ma per curare il padre decide di andare ad Istanbul. Una storia ricca di segreti legati sia alla famiglia del protagonista che alla misteriosa Esvet, una donna che sconvolgerà la vita del sarto. - Dance Brothers, stagione 1, in onda dal 10 maggio 2023. Roni (Roderick Kabanga) e Sakari (Samuel Kujala) sono due fratelli che cercano di affermarsi come ballerini professionisti. Fonderanno un loro club, ma dovranno vedersela con tutti i problemi legati alla gestione del nuovo business. - Doctor Cha, stagione 1 in arrivo dal 17 maggio 2023. Serie sudcoreana con protagonista la dottoressa Cha Jeong-Suk (Uhm Jung-Hwa), la quale decide di tornare in ospedale e riprendere gli studi da specializzanda vent’anni dopo aver abbandonato la carriera. - In Silenzio, stagione 1, disponibile dal 19 maggio 2023. Imprigionato per l'omicidio dei genitori, Sergio resterà in silenzio per ben 6 anni, fino al giorno della sua scarcerazione. Una volta fuori, la psicologa Anna dovrà seguirlo per valutare se l’uomo possa ancora rappresentare una minaccia per la società.