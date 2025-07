Una serie live-action di Assassin’s Creed? Ecco la conferma di Netflix

Adesso c’è la conferma ufficiale: Netflix ha annunciato lo sviluppo di una serie live-action basata sull’universo di Assassin’s Creed, celebre saga ispirata al videogioco Ubisoft. Il progetto, in lavorazione da ben cinque anni, vedrà coinvolti due nomi noti del panorama televisivo: Roberto Patino (Westworld, Sons of Anarchy) e David Wiener (Halo, The Killing), che saranno i creatori e produttori esecutivi. Ma cosa sappiamo al momento?

La trama della nuova serie Assassin’s Creed

Finora non sono stati rivelati né il cast né la data di uscita della serie. Tuttavia, Netflix ha diffuso la sinossi ufficiale, che promette una storia carica di tensione e azione: “Assassin’s Creed è un thriller ad alta tensione incentrato sulla guerra segreta tra due fazioni nell’ombra — una decisa a controllare e manipolare il futuro dell’umanità, l’altra pronta a lottare per difendere il libero arbitrio. La serie seguirà i personaggi attraverso eventi storici cruciali, mentre combattono per determinare il destino dell’umanità.”

Via alla collaborazione tra Ubisoft e Netflix

Anche Ubisoft, la software house che ha sviluppato il videogioco, sarà parte attiva del progetto, con Gerard Guillemot, Margaret Boykin e Austin Dill coinvolti come produttori esecutivi per Ubisoft Film & Television. Boykin, responsabile dei contenuti della divisione cinematografica, ha dichiarato “Siamo entusiasti di collaborare con Roberto, David e con i partner di Netflix per portare questa amata saga sul piccolo schermo. Puntiamo a offrire un’esperienza che rispecchi ciò che i fan amano di Assassin’s Creed, presentando i suoi mondi indimenticabili e i suoi temi senza tempo anche a un nuovo pubblico globale”.

È boom di adattamenti da videogiochi su Netflix

Non è la prima volta che Assassin’s Creed viene adattato per altri media: nel 2016, 20th Century Fox produsse un film con Michael Fassbender e Brendan Gleeson. Nonostante le critiche non entusiaste, il film ottenne buoni risultati al botteghino. La serie si inserisce in un panorama sempre più ricco di adattamenti da videogiochi curati da Netflix, tra cui i successi di ‘Arcane: League of Legends’, ‘Castlevania’, Cyberpunk: Edgerunners’ e il prossimo ‘Tomb Raider: The Legend of Lara Croft’.