Una nuova ‘The Crown’? Dopo i Windsor, arriva la serie sui Grimaldi

Dopo il successo di ‘The Crown’ sulla dinastia inglese dei Windsor, prossimamente potrebbe arrivare sugli schermi un’altra grande e attesa saga reale. Si tratta dei Grimaldi di Monaco. Tuttavia, a differenza della serie tv di Netflix – e non è un dettaglio da poco – il nuovo dramma storico avrebbe ricevuto il benestare della famiglia del principato, protagonista.

Film e serie Tv

Attualmente, infatti, si parla di un ampio progetto audiovisivo che potrebbe comprendere una serie di film per il cinema, ma anche episodi di una serie per la televisione. A produrlo saranno ben quattro membri della casa reale: Andrea Casiraghi, Pierre Casiraghi, Beatrice Casiraghi (nata Borromeo) e il marito di Charlotte Casiraghi, Dimitri Rassam.

Tempistiche

Secondo quanto riporta ‘Variety’, i produttori dovrebbero iniziare le riprese del progetto a metà del 2024. Di recente, inoltre, alcuni membri della famiglia reale monegasca, nella veste di imprenditori cinematografici, sono stati avvisati al Festival di Cannes, probabilmente anche per avere i primi contatti con qualche artista che potrebbe essere nel cast dei film in programma.

Fonti primarie

Queste premesse sono importanti dal momento che comportano anche gli accessi diretti alle testimonianze storiche e ai tesori inestimabili custoditi negli archivi di Palazzo Grimaldi. In effetti, secondo quanto è stato dichiarato dai diretti interessati, tutto è cominciato quando Andrea Casiraghi ha iniziato a fare una ricerca in mezzo ai cimeli storici della sua famiglia.

L’idea

Come ha dichiarato il figlio di Carolina di Hannover ed è stato riportato in una nota di Astrea, sua società di produzione dei Casiraghi, i nipoti di Ranieri III e di Grace Kelly sono rimasti incantati davanti a una notevole quantità di storie ancora non raccontate, rimaste nascoste in documenti antichi e carteggi privati. È da lì che hanno pensato di sviluppare una narrazione contemporanea.

Gli inizi

I Grimaldi coinvolti nella produzione del progetto hanno spiegato che si tratta di una vera e propria epopea con al centro temi destinati a piacere al pubblico: famiglia, intrighi e avventura. Si tornerà indietro di circa sette secoli, riavvolgendo il nastro e partendo dalle origini della dinastia. L’anno di fondazione è il 1297, con la conquista della mitica Rocca monegasca da parte del genovese Francesco Grimaldi.

I Grimaldi

Il primo capitolo che sarà oggetto delle lavorazioni, infatti, sarà intitolato ‘Parte I – La Rocca’ e si concentrerà sulle vicende storiche della fine del XIII secolo. Il capostipite dei Grimaldi fu Grimaldo Canella del capoluogo ligure, vissuto un secolo prima dell’arrivo nell’attuale principato del suo discendente. In quell’epoca del Medioevo, i Grimaldi erano Guelfi che sostenevano il Papato, contro il Sacro Romano Impero e contro la fazione avversaria dei Ghibellini. Viceversa, erano alleati con i sovrani angioini di Napoli.

La conquista del potere

Anche se i Grimaldi presero per la prima volta il controllo della fortezza costiera di Monaco nel 1297, fu solo nei secoli successivi che, alternativamente, ottennero e persero il potere attraverso alterne vicende. Solo nel XV secolo divennero per la prima volta Signori di Monaco. La famiglia, poi, assunse anche il titolo principesco nel 1659. I Grimaldi sono la casata reale più longeva d'Europa.