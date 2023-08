Amazon Prime Video, nuovi film agosto 2023: tutte le uscite

Quali saranno i film che usciranno su Amazon Prime Video ad agosto 2023? Ci saranno un totale di quattro uscite originali, vediamo insieme quali sono i titoli da tenere d’occhio e le relative trame.

Bandit Exclusive

Il film segue le avventure di un affascinante criminale di professione che dopo essere riuscito a fuggire da un carcere in Michigan assume una nuova identità in Canada, tutto questo mentre la polizia non smetterà mai di inseguirlo, senza però impedirgli di portare a segno un colpo dopo l’altro. Il film, che è ispirato alla storia di The Flying Bandit, è stato diretto da Allan Ungar e vanta un cast composto da attori molto noti del calibro di Mel Gibson, Josh Duhamel ed Elisha Cuthbert.

Rosso, bianco e sangue blu

Storia dalle tinte rainbow con protagonisti Taylor Zakhar Perez e Nicholas Galitzine. Alex Claremont-Diaz è il figlio della presidente degli Stati Uniti (interpretata da Uma Thurman) che da tempo cova un disprezzo (ricambiato) nei confronti del principe Harry d’Inghilterra. Dopo una lite pubblica e super paparazzata, i due sono costretti a cercare una tregua che, piano piano, inizierà ad avvicinarli in maniera del tutto inaspettata (e molto romantica). Il film è liberamente ispirato ad un romanzo bestseller scritto da Casey McQuiston.

Operazione Kandahar

La pellicola vede al centro Tom Harris (Gerald Butler) un agente della CIA sotto copertura che è bloccato in Afghanistan dopo che la sua missione è stata smascherata dai locali. A fatica, la spia dovrà raggiungere un punto di estrazione a Kandahar, mettendo seriamente a rischio la sua stessa vita e quella del suo interprete afghano.

Gli attassati

Pellicola italiana diretta da Lorenzo Tiberia. Gli abitanti di una cittadina del Meridione, che tirano avanti a fatica a causa della pandemia e della crisi economica, si ritrovano all’improvviso travolti dalle cartelle esattoriali di Equitù. Si scoprirà però presto che si tratta soltanto di una mossa illecita del sindaco cittadino, uomo senza scrupoli pronto a tutto per ottenere la poltrona di Segretario del suo partito. Due poveri diavoli, Toni e Emanuele, si ritrovano così costretti ad intrufolarsi nella sede di Equitù per far sparire tutte le copie delle cartelle esattoriali e, così, tutti i loro presunti debiti.