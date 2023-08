Quando escono i sequel di ‘È colpa mia?’ su Prime Video: i dettagli

Uno dei titoli di Prime Video di maggior successo dell’estate 2023 è il film spagnolo ‘È colpa mia?’ (titolo originale, ‘Culpa Mia’), che ha rapidamente conquistato la popolarità tra i giovani iscritti al servizio di streaming.

Storia proibita

Il dramma sentimentale narra un amore proibito tra i due giovani protagonisti. La pellicola è ispirata all’omonimo romanzo spagnolo firmato da Mercedes Ron, che ha ottenuto molto successo sulla piattaforma digitale Wattpad.

Fenomeno

Il primo film ha dominato le classifiche dei dieci titoli più visti su Prime Video in più di 190 nazioni, tra cui Usa, Australia, Argentina, Uk, Francia e India. Coloro che hanno amato ‘È colpa mia’ saranno contenti di sapere che prossimamente online usciranno anche gli altri due film tratti dalla trilogia letteraria ‘Culpables’ di Ron (in Italia pubblicata da Salani), ossia ‘È colpa tua?’ ed ‘È colpa nostra?’. Per il momento non c’è ancora una data precisa né per l’uno né per l’altro, ma in base a quanto è noto al momento si tratta di progetti già avviati.

‘È colpa mia?’

Nel primo capitolo abbiamo conosciuto Noah e Nick, interpretati rispettivamente da Nicole Wallace e Gabriel Guevara. Noah è un’adolescente costretta a trasferirsi nell’abitazione del nuovo marito di sua madre. Il trasloco comporta che la giovane debba andarsene dalla sua città, lasciando il fidanzato e gli amici. Arrivata nella sua nuova casa, Noah trova il fratellastro Nick, dal carattere completamente opposto al suo. Tra di loro scatta un’attrazione reciproca, ma imbarazzante per via del rapporto dei loro genitori. Noah, inoltre, ha alle spalle un passato tormentato. Nick vive un presente pieno di agitazione e inquietudine. Dovranno affrontare molte sfide e difficoltà.

‘È colpa tua?’

Che cosa ci possiamo aspettare dal sequel? In ‘È colpa tua?’, stando alle prime indiscrezioni, si ritroveranno romanticismo, tradimento e mistero del primo capitolo ‘È colpa mia?’. Quando Noah si è innamorata di Nick, sapeva che il loro rapporto non sarebbe stato facile. Ma fino a questo momento la passione ha avuto la meglio sull'orgoglio. Tuttavia a complicare le cose si mettono la differenza di età, l'università, le feste, i genitori e i fantasmi del passato che perseguitano entrambi. I due innamorati riusciranno a superare tutto insieme?

‘È colpa nostra?’

Nel terzo e ultimo capitolo, la relazione tra Nick e Noah affronta il suo momento peggiore. Sembra che nulla possa tornare come prima... I due dovranno di nuovo oltrepassare molti ostacoli per capire finalmente se sono fatti davvero l'uno per l'altro o se devono prendere strade diverse. Ma come si può dimenticare un amore così forte? Certi ricordi sono e resteranno indelebili… anche se il sentimento e il perdono non bastano sempre per sistemare le cose e riparare ciò che si è rotto.