Di che segno sei? Così Netflix ti consiglia cosa guardare

Netflix si affida alle stelle per provare a risolvere uno dei problemi più diffusi tra gli abbonati: passare più tempo a cercare un titolo che a guardarlo. Così, la piattaforma di streaming ha lanciato ‘Your Zodiac Watchlist’, una sezione che suggerisce contenuti in base al segno zodiacale degli utenti. Scopriamo di più.

Come funziona ‘Your Zodiac Watchlist’

Entrando nell’hub, ogni categoria è legata a un segno e propone serie e film scelti dall’algoritmo sulla base delle caratteristiche tipiche attribuite all’oroscopo. Qualche esempio? Chi appartiene all’Ariete troverà in primo piano reality competitivi, serie adrenaliniche e show di sopravvivenza, come se la passione per le sfide fosse scritta nelle stelle. Un segno più riflessivo come il Capricorno potrà imbattersi invece in drammi introspettivi o produzioni romantiche. Ogni categoria resta comunque ampia: accanto ai titoli di punta compaiono proposte meno conosciute, che difficilmente emergerebbero tra le decine di righe della homepage. Per accedere a questa funzione basta andare su: www.netflix.com/yourzodiacwatchlist. Poi effettuare l’accesso al proprio account e scorrere fino al proprio segno zodiacale per vedere i contenuti consigliati.

Troppi film, troppa indecisione

L’iniziativa nasce dall’osservazione di un fenomeno noto: la cosiddetta ‘decision fatigue’, quella sensazione di paralisi davanti a un’offerta smisurata. Netflix prova quindi a introdurre un criterio alternativo, leggero e curioso, capace di trasformare lo zapping digitale in un’esperienza più rapida e divertente. Non si tratta di magia, ovviamente, ma di un filtro ludico pensato per rendere meno caotico l’accesso a un catalogo infinito percepito spesso come troppo dispersivo. Insomma, al di là dell’astrologia, il nuovo strumento intercetta un bisogno reale: semplificare la scelta. Con Astrology Hub Netflix dimostra ancora una volta di voler puntare a migliorare costantemente l’esperienza dell’utente, alternando l’efficienza dei suoi algoritmi a un pizzico di gioco. Perché, tra maratone di serie e film da riscoprire, anche l’oroscopo può rivelarsi un buon consigliere di visione.