Tre ciotole”, l’ultimo dono di Michela Murgia diventa film: una lezione di fragilità e libertà

Quando nel 2023 Michela Murgia pubblicò Tre ciotole, nessuno poteva leggerlo senza sentire il peso del tempo che scivolava via. Era il testamento narrativo di una scrittrice che, mentre consegnava al pubblico una raccolta di storie intime e taglienti, sapeva già di avere davanti un orizzonte limitato.

Dentro quelle pagine, la scrittura diventava corpo, dolore, amore e malattia. E, con lei, la scoperta del tumore che l’avrebbe portata via poco dopo. Non un addio, ma una consegna: la letteratura come modo per dire l’indicibile, per affrontare la trasformazione di sé e degli altri.

Ora Tre ciotole diventa un film, in uscita il 9 ottobre, diretto da Isabel Coixet, regista spagnola dalla sensibilità raffinata, capace di raccontare intimità e silenzi con uno sguardo che non indulge mai nella retorica. La sua macchina da presa si avvicina ai personaggi senza forzarli, lasciando che i loro vuoti e i loro gesti minimi diventino linguaggio. Non un dramma costruito a tavolino, ma un percorso di sottrazioni: spazi domestici sospesi, dettagli che svelano più di mille parole, corpi che parlano con le fragilità.

I protagonisti sono Alba Rohrwacher ed Elio Germano. Ed è proprio con loro che, nel vodcast SediciNoni, ci si è immersi dentro questo universo fragile e potente.

Interpretano Marta e Antonio, una coppia sospesa tra un corpo che cambia, un amore che vacilla e la quotidianità che non nutre più. Un racconto di crisi, sì, ma anche di resistenza umana.

Marta non è Michela Murgia, ma naturalmente nasce dal suo vissuto.

“Non abbiamo mai pensato di interpretare Michela – racconta Rohrwacher - non era quello il punto. Quello che abbiamo provato a fare è raccontare, attraverso un coro di personaggi, un frammento di ciò che lei ci ha lasciato. Marta ha una sua autorevolezza, quella capacità di prendere posizione anche dentro la fragilità, che nella scrittura di Michela Murgia era sempre spiazzante.”

Elio Germano, invece, legge il suo Antonio come una metafora dei nostri tempi: “Viviamo in un’epoca di sparizioni. Persone che si perdono dietro a uno schermo, a fissazioni, a carriere che divorano tutto. La società è fondata sulla rimozione: del dolore, della malattia, del lutto. Dobbiamo sembrare tutti forti, belli, performanti fino a cent’anni. È una menzogna. Antonio è uno di quelli che rischia di sparire. Ma almeno è in crisi. E la crisi è già un atto di umanità.”

E Michela Murgia, cosa ha lasciato dentro di loro? Rohrwacher e Germano non hanno dubbi: una lezione di libertà. “Lei seminava liberi pensatori – dice Germano – invitava a non accodarsi, a elaborare un pensiero proprio, critico.” Rohrwacher aggiunge: “Aveva fermezza, la capacità di spostare lo sguardo, di offrire prospettive nuove.” Questo resta nei suoi libri, e ciascuno può abitarli a modo suo.

Tre ciotole non è un film che si limita a trasporre un libro: è un modo per continuare un dialogo con chi non c’è più, ma ci parla ancora. Questo film dimostra che la fragilità non è un difetto, ma la materia prima con cui costruiamo senso. Forse la lezione di Michela Murgia sta tutta qui: non avere paura di raccontarsi mentre si sparisce, perché in quelle parole resteremo sempre presenti.