"Eliminate i social media": il messaggio shock della regista che ha raccontato i disturbi alimentari

C’è un’immagine che si ripete, ossessiva, tra i giovani di oggi: corpi scolpiti, sorrisi filtrati, vite levigate. Dietro, però, spesso si nascondono anime fragili, scavate dal giudizio altrui e dall’impossibilità di corrispondere a un modello irraggiungibile. I disturbi alimentari non sono solo una questione di cibo: sono una lingua muta con cui molti ragazzi comunicano la propria guerra interiore. Bulimia, anoressia, binge eating: nomi clinici per raccontare un dolore sociale, collettivo, normalizzato. Un dolore che, troppo spesso, passa in silenzio.

È da questa consapevolezza che nasce Ciao, Varsavia, cortometraggio presentato in anteprima assoluta nell’ambito di Alice nella Città, in concorso nella sezione Onde Corte – Panorama Italia, scritto e diretto da Diletta Di Nicolantonio, con Carlotta Gamba e Fortunato Cerlino, e con la produzione esecutiva di Sara Serraiocco, qui in una veste inedita: non più attrice, ma produttrice.

Ospiti del vodcast SediciNoni, Di Nicolantonio e Serraiocco raccontano un progetto forte, visivamente disturbante, che mette in scena la storia di Diana (Carlotta Gamba): una giovane donna di 27 anni che, dopo un periodo in una clinica per disturbi alimentari, torna a vivere nei sobborghi di Varsavia. Un luogo grigio e alienante, dove il corpo è costantemente osservato, giudicato, mercificato.

Il corpo femminile non è mai oggetto estetico, ma campo di battaglia. Per restituire questa sensazione, insieme al direttore della fotografia Matteo Cocco, la regista ha scelto di girare in pellicola e di utilizzare lenti russe che deformano l’immagine, così da creare una sensazione di claustrofobia e distorsione: esattamente come lo sguardo che Diana ha su se stessa. “Abbiamo scelto location decadenti, che raccontassero il vuoto interiore della protagonista”, racconta Di Nicolantonio, classe 1997, voce già solidissima nel panorama del cortometraggio europeo.

Nel film, il nudo non è mai spettacolo. Non ci sono scene compiaciute: la mercificazione è evocata, non mostrata. È questo uno dei motivi per cui il progetto ha colpito Sara Serraiocco, che ha deciso di sostenerlo. “Sono rimasta folgorata dal moodboard di Diletta — racconta —. Ha una sensibilità fortissima e un senso dell’immagine molto sviluppato. È stato tutto spontaneo: abbiamo parlato, ci siamo capite al volo e il progetto è nato così”. Quella che emerge è una sinergia femminile, fatta di fiducia e coraggio artistico. “Serviva molta sensibilità per affrontare un tema così delicato”, aggiunge la regista.

Quando le chiediamo quale messaggio darebbe a chi si sente schiacciato dal peso dello sguardo sociale, la sua risposta è spiazzante per semplicità e lucidità: “Direi di eliminare i social media e concentrarsi sulla vita reale”.

In un’epoca che pretende corpi perfetti e se ne frega delle anime rotte, Ciao, Varsavia arriva come uno specchio crudele. Non offre risposte, non cerca eroine salvifiche. Mostra una giovane donna fragile, contraddittoria, viva. E così ci ricorda che dietro ogni corpo c’è una storia invisibile, che merita di essere ascoltata. Perché è lì che alberga il vero io, l’essenza di sé che nessun corpo potrà mai mostrare.