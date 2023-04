“Se potessi dirti addio”, Gabriel Garko torna alle fiction dopo sei anni di stop

Sono da poco cominciate le riprese di ‘Se potessi dirti addio’, nuova serie tv di Canale 5 che segna il ritorno alla fiction di due volti noti al grande pubblico e molto amati, soprattutto negli anni Novanta e Duemila. Stiamo parlando, cioè, di Gabriel Garko e Anna Safroncik. Per l’attore torinese si tratta di un ritorno alla fiction dopo sei anni di assenza dal set. L’ultimo suo impegno nella recitazione era stato per un cameo ne ‘Il bello delle donne... alcuni anni dopo’ nel 2017.

La trama di ‘Se potessi dirti addio’

Il primo ciak di ‘Se potessi dirti addio’ è stato appena battuto. Dunque non è possibile sapere, al momento, una data precisa legata alla sua messa in onda, anche se per ora sappiamo che si tratta di una nuova serie che vedremo prossimamente sulla rete ammiraglia di Mediaset. La serie è prodotta da Jeki Production per Mediaset e vede alla regia Ricky Tognazzi e Simona Izzo, coppia nell’arte e nella vita. Garko e Safroncik interpretano rispettivamente Marcello ed Elena, paziente e neuropsichiatra. Lui ha perso la memoria, lei cerca di aiutarlo e, a sua volta, deve affrontare la morte del marito. I due combatteranno insieme per far emergere la verità, facendo luce su eventi che li hanno accomunati in passato.

Le origini e il vero nome, Dario Oliviero

Gabriel Garko è il nome d’arte di Dario Oliviero, nato a Torino il 12 luglio 1972. Il padre Claudio, scomparso nel 2021 dopo una lunga malattia, faceva il pasticcere e aveva origini venete. La madre si chiama Isabella Garchio ed è di origini siciliane. Gabriel ha due sorelle maggiori, Nadia e Sonia, e una più piccola, Laura. Nel 1990 ha vinto il titolo di ‘Mr. Settimo Torinese’ (dove è cresciuto), nel 1991 si è classificato primo al concorso de ‘Il più bello d’Italia’. Da lì ha mosso i primi passi come modello e come attore di cinema e televisione.

Al cinema con ‘Le fate ignoranti’, in tv con ‘Il bello delle donne’

Nei primi anni Duemila Garko ha recitato ne ‘Le fate ignoranti’ di Ferzan Özpetek, in ‘Callas forever’ di Franco Zeffirelli e ‘Senso 45’ di Tinto Brass. Dal 2001 al 2003 ha avuto molto successo con la popolare serie di Canale 5 ‘Il bello delle donne’. Nel 2005 ha portato la fiaccola olimpica, in rappresentanza del mondo dello spettacolo, per i Giochi olimpici invernali che in quell’anno si tenevano nella sua città, a Torino.

‘L’onore e il rispetto’ e ‘Il peccato e la vergogna’

Nel 2006 è stato tra i protagonisti della prima stagione della fortunata serie ‘L'onore e il rispetto’ di Salvatore Samperi, nel ruolo del mafioso Tonio Fortebracci. Altro suo personaggio rimasto impresso nell’immaginario collettivo è quello del poliziotto fascista Nito Valdi de ‘Il peccato e la vergogna’ (2010-2014). Altri titoli di successo che lo hanno visto tra le punte di diamante dei cast sono stati ‘Il sangue e la rosa’, ‘Caldo criminale’, ‘Sangue caldo’, ‘Viso d’angelo’, ‘Rodolfo Valentino – La leggenda’, ‘Non è stato mio figlio’.

‘Sanremo’ e ‘Ballando con le stelle’

Successivamente Garko ha affrontato impegni televisivi cimentandosi in altri ruoli per il piccolo schermo. Nel 2016 è stato co-conduttore di Sanremo, presentato da Carlo Conti, affiancato da Virginia Raffaele e Madalina Ghenea. Ha fatto il giurato a ‘Miss Italia’ nel 2017. Ha partecipato come concorrente a ‘Ballando con le stelle’ nell’edizione 2022-2023 (in coppia con Giada Lini).

Vita privata

Gabriel Garko ha avuto una lunga relazione, durata 8 anni, con Eva Grimaldi. Ha avuto anche una storia con Manuela Arcuri e un presunto flirt con Serena Autieri. È stato poi fidanzato con Adua Del Vesco (Rosalinda Cannavò). Tuttavia, quando quest’ultima ha partecipato al ‘Grande Fratello Vip’ nel 2020-2021, Gabriel ha rotto il silenzio, rivelando che si trattava di finti fidanzamenti, orchestrati ad arte per promuovere le fiction nell’orbita della società di produzione Ares Film. Contestualmente, Garko ha fatto coming out. In seguito, per esempio a ‘Verissimo’, in un’intervista rilasciata dopo le rivelazioni fatte nel reality, l’attore ha spiegato di aver avuto una relazione di 11 anni con un ragazzo di nome Riccardo e un’altra, più recente, con il collega Gabriele Rossi. Intervistato a ‘Belve’ nella primavera del 2023, Garko ha affermato di essere innamorato e di avere una persona accanto a sé.