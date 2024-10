‘Scream 7’: quando esce il nuovo film horror e gli ostacoli sul set

È da poco arrivato l’annuncio ufficiale. L’attrice Neve Campbell e il regista Kevin Williamson hanno rivelato, infatti, che l’uscita di ‘Scream 7’ nelle sale americane è prevista per il 27 febbraio 2026.

Neve Campbell

Campbell, dopo aver lasciato il franchise in seguito al quinto film a causa di divergenze sui compensi, ha confermato il suo ritorno lo scorso gennaio. Williamson, fin dall'inizio della produzione, ha spinto affinché venisse soddisfatta la richiesta economica dell’attrice, determinato a riportarla nel mondo di Ghostface e Woodsboro. E così Campbell tornerà a vestire i panni di Sydney Prescott, che, nella trama del settimo capitolo della saga, affronterà di nuovo il killer Ghostface, caratterizzato dall’iconica maschera bianca allungata e dal cappuccio nero.

Difficoltà

Williamson, lo sceneggiatore di ‘Scream’ del 1996 – con regista Wes Craven – e del suo sequel ‘Scream 2’ del 1997. Williamson è tornato a scrivere il copione per ‘Scream 4’ ed è stato accreditato come produttore per ‘Scream 3’. La produzione di ‘Scream 7’ era cominciata con diverse difficoltà. Oltre all’impegno a convincere Campbell di prendere parte al cast del nuovo film, infatti, ci sono stati altri problemi da gestire. Melissa Barrera è stata licenziata a causa di controverse dichiarazioni pubbliche contro Israele. Poco dopo se n’è andato il regista Christopher Landon. Ha abbandonato il progetto anche Jenna Ortega. Quest’ultima, nel ruolo di Tara Carpenter, ha contribuito a far guadagnare a ‘Scream 6’ il miglior incasso d'apertura di sempre, con 44,4 milioni di dollari negli Stati Uniti. Tuttavia Ortega non avrebbe potuto proseguire a causa di un’inconciliabilità delle riprese del settimo capitolo di ‘Scream’ con il piano di produzione fissato per il secondo capitolo di ‘Mercoledì’. I primi episodi dell’omonima serie, spin-off de ‘La famiglia Addams’, sono stati un successo della piattaforma Netflix nell’autunno 2022.

Curiosità

La franchise ‘Scream’ è considerata un punto di riferimento del genere slasher, noto per mescolare elementi classici dell'horror con toni ironici ed elementi meta-narrativi. Sebbene al momento non si conoscano dettagli sulla trama di ‘Scream 7’, ci sono molte direzioni interessanti che il prossimo capitolo della saga potrebbe prendere. L'uscita di scena di Barrera ha messo fine al filone narrativo legato a Sam Carpenter. Potrebbe esserci anche qualche ritorno sorprendente. In ‘Scream 6’, per esempio, si faceva cenno a una teoria popolare tra i fan, secondo cui Stu Macher (Matthew Lillard) del primo capitolo non sarebbe morto davvero e potrebbe ricomparire nella storia, proprio nel nuovo episodio. Non è certo se ritroveremo Jasmin Savoy Brown nei panni di Mindy insieme a Mason Gooding in quelli di Chad. Oltre alla presenza di Neve Campbell come star indiscussa, per ‘Scream 7’ sono circolati i nomi di Patrick Dempsey nel ruolo del detective Mark Kincaid e di Courtney Cox nei panni di Gale Weathers, anche se non sarebbero stati ancora ufficialmente scritturati.