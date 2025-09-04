Schnabel: "La mia Commedia tragica e folle"

Taglia corto, Julian Schnabel, in relazione al turbine di polemiche dei giorni scorsi, relative alla presenza di Gerard Butler e Gal Gadot nel suo film In the Hand of Dante – il gruppo Venice4Palestine aveva chiesto alla Biennale la revoca dell’invito ai due attori, per il loro sostegno, in modi diversi, all’esercito israeliano. Richiesta, peraltro, già rispedita al mittente dalla Mostra, con le parole del direttore artistico Alberto Barbera. Ma Schnabel risponde alla domanda di un giornalista: "Non c’è alcuna ragione per boicottare gli artisti. Io ho scelto questi due attori per il loro talento artistico, e nel mio film hanno fatto un lavoro eccezionale. Tutto qui. E ora, se volete scusarmi, vorrei parlare del film". Il film, il suo film. Una sfida artistica, una tragicommedia grottesca, fra il Trecento e il presente. Schnabel, pittore di fama mondiale riconvertito al cinema, prima della proiezione, ieri sera, ha ricevuto il prestigioso Cartier Glory to the Filmmaker Award.

In the Hand of Dante è l’adattamento, sognato e progettato per quindici anni – il progetto era nato da Johnny Depp, che poi aveva rinunciato – del romanzo omonimo di Nick Tosches, scrittore scomparso nel 2019. Nel libro lo scrittore si metteva in scena, mentre la trama intreccia due epoche: il quattordicesimo secolo, con un Dante Alighieri alle prese con l’esilio, e gli anni ’90, con lo scrittore Nick Tosches sulle tracce del manoscritto originale della Commedia dantesca, che si troverebbe in Sicilia. Il film, che vede Oscar Isaac nel doppio ruolo di Dante e di Tosches, ha un doppio binario visivo, con le sequenze ambientate nel passato che sono a colori, e quelle attuali che corrono in bianco e nero. Attorno ad Isaac, una pletora di star: Gal Gadot e Gerard Butler, ma anche Al Pacino, John Malkovich, e Sabrina Impacciatore e Franco Nero, con un cameo di Martin Scorsese.

Scritto da Schnabel insieme a Louise Kubelberg, il film ruota tutto attorno a questo misterioso manoscritto della Divina Commedia, che attraversa i secoli, mentre il film passa dagli Stati Uniti alla Sicilia a Venezia.Schnabel ricorda la sua prima volta a Venezia, da semplice turista: "Era nel 1976, e venni per ammirare Giotto a Padova. L’Italia, con la sua storia e la sua arte, è il luogo che ha contribuito di più alla mia crescita. Il mio film è in qualche modo il mio ringraziamento agli artisti italiani".

E ancora: "Il mio film è una commedia tragica e folle, come la vita spesso è. Non è una dissertazione sulla Divina Commedia, ma un’opera contemporanea perché l’arte ci pone sempre nel presente", dice.

L’arte, per Schnabel, "permette di trascendere la morte. Tenevo Lou Reed fra le braccia quando è morto e gli ho detto “stai diventando tu il poema“. Credo che sia stato importante per lui sentirlo, in quel momento".

Per Isaac, che si è proposto a Schnabel per il film, il regista "è un visionario e un artista senza pari, mi ha subito trasmesso grande sicurezza".

Giovanni Bogani