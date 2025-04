Sarah Michelle Gellar dice no al sequel di ‘So cosa hai fatto’

“Sono morta”. Così Sarah Michelle Gellar ha detto definitivamente di no al sequel di ‘So cosa hai fatto’. E dire che la regista e sceneggiatrice, Jennifer Kaytin Robinson, le ha provate tutte per convincerla, ma non c’è stato nulla da fare. Ecco come è andata.

Niente sequel per Sarah Michelle Gellar

“Ci ho provato, ok? L’ho tormentata! Ma è morta. Ho cercato di proporle delle idee assurde. Le ho detto: e se non fossi davvero morta e in realtà fossi viva, ma nascosta da qualche parte?”. Così Gellar in una recente intervista ha ammesso di aver tentato in tutti i modi di far rivivere Helen Shivers, il personaggio che aveva interpretato nella pellicola del 1997. Ma alla fine ha dovuto arrendersi. “Ero nel ghiaccio. Ero la più morta possibile. Si vede il mio corpo congelato. Sono Sarah DeadGellar” ha concluso con ironia, aggiungendo però un particolare: “Jennifer ha messo insieme un cast straordinario, e sono felicissima ed entusiasta per tutti loro. Sarò lì con il mio supporto morale dietro la macchina da presa”. E nel cast ci sarà una delle protagoniste del primo capitolo, Jennifer Love Hewitt, che tornerà sul set insieme al marito di Gellar, Freddie Prinze Jr.

Il primo capitolo

"So cosa hai fatto" è un thriller horror uscito nel 1997, diretto da Jim Gillespie e scritto da Kevin Williamson, lo stesso sceneggiatore di Scream. Il film è ispirato all’omonimo romanzo del 1973 di Lois Duncan, anche se con toni molto più cupi. La storia ruota attorno a quattro adolescenti che, dopo una notte di festa per celebrare il diploma, investono accidentalmente un uomo con la macchina. Presi dal panico e temendo di rovinarsi la vita, decidono di nascondere il corpo e giurano di non parlarne mai più. Ma un anno dopo, una di loro riceve un messaggio inquietante: “So cosa hai fatto l’estate scorsa”.

Buone notizie per i fan di ‘Buffy l’ammazzavampiri’

Le riprese del sequel di ‘So cosa hai fatto’ si sono appena concluse e la pellicola è già in fase di post-produzione quindi non ci sarà modo di vedere l’attrice americana nemmeno per una breve comparsa. La sua uscita nelle sale è prevista per il 18 luglio 2025. Tornerà però ad interpretare uno dei suoi personaggi più celebri, Buffy Summers, nel seguito di ‘Buffy l’ammazzavampiri’ che è già in fase di sviluppo. Il primo episodio pilota sarà diretto da Chloé Zhao, regista premio Oscar per Nomadland.