Chi è Sara Ciocca? L’attrice sarà nel cast dei Cesaroni 7

Volto giovane e promettente della televisione italiana, Sara Ciocca ha già all’attivo diversi partecipazioni interessanti ed è pronta a catturare l'attenzione del pubblico italiano con l’ingresso nel cast de “I Cesaroni”, in occasione della settima stagione. Con un talento che si sta rapidamente affermando, la giovane attrice ha già conquistato un posto nel panorama delle nuove stelle dello spettacolo italiano. Ecco che cosa sappiamo di lei.

Biografia e carriera

Il volto di Sara Ciocca potrebbe già essere familiare a molti spettatori grazie alla sua partecipazione a numerose produzioni italiane, sia televisive che cinematografiche. Sara Ciocca è nata a Roma il 30 gennaio 2008 da genitori molisani. Fin da piccolissima studia pianoforte, danza classica e contemporanea. Nel 2018 esordisce come attrice con l’interpretazione di Alma nella serie tv “Il miracolo”.

Oltre alla serie “Il miracolo”, tra i suoi lavori più noti in tv spiccano “La vita promessa”, “Anna e Romulus”, che hanno evidenziato la sua capacità di interpretare ruoli diversi con naturalezza e profondità. Nel 2019 esordisce nel cinema nel ruolo di Rebecca in "Il giorno più bello del mondo", dove recita al fianco di Alessandro Siani.

Sara Ciocca ha lasciato il segno anche sul grande schermo, con film come “La dea fortuna”, “Una famiglia mostruosa” e “Mimì il principe delle tenebre”. A questi si aggiungono “Radici” e “Tutti per 1 – 1 per tutti”, che hanno ulteriormente arricchito il suo profilo artistico, consolidando il suo posto tra le giovani promesse del cinema italiano.

Nel 2024 si è distinta anche nel film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”, una storia capace di mescolare cronaca a una profonda meditazione sul bullismo.

Sara Ciocca nella serie tv I Cesaroni 7

Prossimamente Sara Ciocca vestirà i panni di Marta Cesaroni nella settima stagione de “I Cesaroni”. Marta è la figlia di Marco ed Eva: un’adolescente di 16 anni che vive insieme al padre Marco. La famiglia è stata segnata dalla tragica perdita di Eva, deceduta in un incidente stradale avvenuto alcuni anni prima. L’arrivo di Sara Ciocca progetta di portare alla serie una ventata di freschezza e intensità creando emozione e momenti di riflessione nella trama.

Con l’ingresso di Sara Ciocca nella famiglia Cesaroni, la settima stagione della serie si prepara a esplorare nuove dinamiche e a offrire momenti di forte impatto emotivo. Il personaggio di Marta, una ragazza alle prese con l’adolescenza e il lutto, rappresenterà una sfida complessa e affascinante, che metterà in luce il talento della giovane attrice regalando al pubblico una storia intensa e coinvolgente.