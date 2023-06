Ryan Reynolds: chi è, film più famosi, moglie e figli

Nato a Vancouver il 23 ottobre del 1976, Ryan Reynolds è un attore molto amato a livello internazionale non soltanto per il suo fascino ma anche per la sua ricca filmografia e la sua vita privata. Il cuore di Reynolds, infatti, batte da ormai diversi anni per la splendida Blake Lively, collega diventata molto celebre per aver interpretato il ruolo di Serena van der Woodsen in Gossip Girl. Ecco dunque tutto quello che c’è da sapere su di lui, curiosità comprese.

Chi è Ryan Reynolds: la formazione e i primi anni di carriera

Ultimo di quattro figli, nasce e cresce in Canada in una famiglia di origine irlandese molto cattolica. Con origini piuttosto umili alle spalle si iscrive in un primo momento presso la Kwantlen Polytechnic University, per poi rendersi conto della sua reale passione, la recitazione, che lo porta così ad approfondire lo studio dell’arte drammatica. I primissimi passi nel mondo dello spettacolo li muove quando ancora sta terminando gli studi, partecipando con un ruolo minore nella serie Hillside, nel 1991, il primo step di un percorso che negli anni ‘90 lo avrebbe visto partecipare a svariati sceneggiati in tv e film tra i quali spiccano la serie horror X Files e Sabrina, vita da strega. Ci vorrà però qualche anno affinché Reynolds riceva finalmente il suo primo vero ruolo di spicco in tv, dando il volto al personaggio di Michael 'Berg' Bergen nella serie Due ragazzi e una ragazza. La serie proseguirà dal 1998 al 2001, regalando all’attore un’importante vetrina di visibilità negli Stati Uniti.

L’esordio al cinema e i primi successi

È il 2002 l’anno in cui la sua carriera arriva ad una svolta decisiva, grazie alla sua partecipazione alla commedia Maial College (in inglese Van Wilder), dove Reynolds interpreta il ruolo di un celebre studente festaiolo del Coolidge College, dedito solo allo spreco di tempo alle spese del padre e ai party scatenati. Per quanto la pellicola fosse (molto) leggera, l’attore otterrà un’enorme esposizione mediatica, trasformandosi in breve tempo in uno dei sex symbol più contesi di Hollywood. Negli anni successivi, Ryan Reynolds riuscirà a costruirsi una credibilità sempre maggiore nel settore cinematografico partecipando a diversi importanti blockbuster: è il caso di Blade Trinity (con il quale si avvicinerà per la prima volta all’universo Marvel), di Amityville Horror e di Un segreto tra di noi, dove lo vedremo al fianco di Julia Roberts. Un altro momento fondamentale per la sua vita professionale, ma non solo, è quando riesce ad ottenere (pare battendo una concorrenza agguerrita, tra cui spiccano i nomi di Justin Timberlake e Bradley Cooper) il ruolo del supereroe Lanterna Verde. Il film fantascientifico, di grande successo, avrebbe rappresentato la prima vera occasione di incontro fra Ryan Reynolds e la futura moglie Blake Lively, che tuttavia a quei tempi (il film è del 2010) erano entrambi impegnati in altre relazioni. La fantascienza, tra le altre cose, avrebbe presto rappresentato per l’attore fonte di grandi soddisfazioni: dopo il ruolo di spicco in Lanterna Verde gli spettatori l’avrebbero infatti visto in Deadpool, film che ne ha segnato la sua definitiva consacrazione.

Il trionfo di Deadpool

Già in passato Reynolds aveva prestato il suo volto al personaggio, che tuttavia aveva avuto un ruolo di secondo piano nel film X Men le origini - Wolverine: nel 2016, con una pellicola tutta per sé, le cose sarebbero cambiate, e molto. L’interpretazione frizzante di Reynolds del supereroe della Marvel Comics ha ulteriormente contribuito ad accrescere la fama dell’attore nel firmamento hollywoodiano, assicurandogli inoltre l’MTV Movie Awards 2016 per Miglior performance comica e una pioggia di nomination che però il diretto interessato non era riuscito a trasformare in statuetta (è il caso del premio per Miglior attore, andato in quell’edizione dei premi a Leonardo Di Caprio, per Revenant). Il grande successo di pubblico avrebbe poi spinto l’attore anche a girare il secondo capitolo del film, una pellicola altrettanto fortunata di cui Reynolds è stato anche co-sceneggiatore. Il regista Shawn Levy, a proposito, ha già confermato l’arrivo di un terzo capitolo della saga di Deadpool, sempre con Reynolds come protagonista: nel nuovo film (in arrivo l’8 novembre 2024) il supereroe unirà le forze con Wolverine per un viaggio potenzialmente molto rischioso in una realtà parallela del Marvel Cinematic Universe. Più di recente, Reynolds ha prestato il volto al protagonista del film Free Guy - Eroe per gioco, la storia di un cassiere di banca che all’improvviso si rende conto di essere il personaggio di un videogioco. L’ultimo film in ordine di tempo a cui ha partecipato (se non si considerano brevi partecipazioni ad altre pellicole con piccoli cameo) si intitola Spirited - Magia di Natale, ed è un nuovo adattamento del celebre “Il canto di Natale” di Charles Dickens.

Le storie d’amore e l’incontro con Blake Lively

Reynolds, che è molto attivo con l’associazione benefica Make-a-wish, ha alle spalle tre relazioni molto importanti con personaggi molto conosciuti del mondo dello spettacolo. La prima relazione importante della sua vita da attore Reynolds l’ha intrattenuta dal 2002 al 2007, un periodo in cui è stato legato sentimentalmente alla nota cantante canadese Alanis Morrissette (che all’ex aveva dedicato un intero disco, “Flavors of entanglement”, uscito nel 2008). Nel 2008, inoltre, l’attore è convolato a nozze con la collega Scarlett Johansson, dalla quale però avrebbe ufficialmente divorziato dopo appena 3 anni di matrimonio, nel 2011. Oggi, invece, Ryan Reynolds è felicemente sposato con Blake Lively, che come anticipato ha conosciuto sul set di uno dei suoi film più fortunati. Insieme alla modella, sposata nel 2012, l’attore ha avuto ben quattro figli: James (nata nel 2014), Inez (classe 2016) e Betty (del 2019). Almeno per il momento, la coppia non ha ancora confermato né il sesso né il nome del quarto figlio, venuto al mondo a febbraio del 2023: i due genitori del bebé hanno deciso di rispettarne la privacy, senza condividere con i media ulteriori informazioni a riguardo. Una piccola curiosità rispetto alla coppia è il loro forte legame di amicizia con la celebre cantante Taylor Swift, che ha dedicato alla secondogenita di Reynolds e Lively un intero pezzo, “Betty”, inserito nel disco “Folklore”. All’inizio del brano “Gorgeous” (incluso in “Reputation”) è inoltre inserita la voce della figlia primogenita della coppia, James.