Rocco Schiavone 6: stasera l’ultima puntata. Le anticipazioni

Roma, 12 marzo 2025 – È giunta alla fine la sesta stagione di ‘Rocco Schiavone’, la fiction Rai con Marco Giallini tratta dai romanzi gialli di Antonio Manzini. Le tre puntate andate in onda fino ad ora hanno confermato il successo dello show che si avvia alle conclusioni. In questa stagione il protagonista ha dovuto non solo risolvere i casi intricati che gli sono stati sottoposti, ma anche fare i conti con i fantasmi del suo passato. e, soprattutto in questo campo, le sorprese non sono finite.

Dove eravamo rimasti

Il vicequestore Rocco Schiavone (Marco Giallini) si ritrova in un triangolo amoroso tra la giornalista Sandra Buccellato (Valeria Solarino) e la sua vecchia fiamma Caterina Rispoli (Claudia Vismara). Soprattutto, però, ha scoperto che Furio (Mirko Frezza) è partito per l’Argentina per raggiungere Sebastiano (Francesco Acquaroli) che sarebbe stato avvistato a Buenos Aires.

Anticipazioni ultima puntata

L’ultimo episodio della fiction ha un titolo emblematico e decisamente didascalico: ‘Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l’amico misteriosamente scomparso in Sudamerica?’.

Durante il suo viaggio in Argentina, Furio sospende tutte le comunicazioni con i suoi amici in Italia e questo convince Rocco a partire insieme a Brizio (Tullio Sorrentino) per il Sud America. L’obiettivo è provare a trovare l’amico scomparso.

Inizialmente le ricerche in un Paese straniero, in cui i due non hanno contatti, si rivela complicata ma successivamente Schiavone e Brizio riescono a trovare Furio e i tre, insieme, si mettono sulle tracce di Sebastiano.

Durante le indagini riaffiorano ricordi dell’amicizia che lega i quattro uomini ma Schiavone, più degli altri, si interroga su come potrà essere incontrare di nuovo Sebastiano.

Quest’ultimo, infatti, sembrerebbe coinvolto nella morte della moglie del vicequestore e i punti interrogativi in merito restano ancora troppi.

Dove vedere ‘Rocco Schiavone’

L’ultima puntata della sesta stagione di ‘Rocco Schiavone’ va in onda stasera, mercoledì 12 marzo, su Rai 2 alle 21:20. La stagione completa è anche disponibile su RaiPlay.