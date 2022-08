Rise, la vera storia di Antetokounmpo, star dell'Nba: il film in streaming

‘Rise, la vera storia di Antetokounmpo’ è il film sulla parabola della star dell’Nba dei Milwaukee Bucks , dalla clandestinità in Grecia al titolo nel campionato americano e al premio di MVP. Si può vedere in streaming sulla piattaforma Disney+ ed è una pellicola toccante e coinvolgente. Parla non solo di Giannis e di basket, ma anche degli altri suoi fratelli entrati nel massimo campionato cestistico del mondo, e delle difficoltà che hanno dovuto affrontare per uscire dalla povertà e dallo status di clandestini.



Rise, la trama

Più che dei successi sportivi di Antetokounmpo, ‘Rise’ si concentra sulla travagliata ed esemplare storia della sua famiglia. Mamma e papà lasciano la Nigeria (costretti a affidare il primo figlio Francis ai nonni) in cerca di una vita migliore in Europa, approdando dopo varie vicissitudini in Grecia. Qui, mentre si arrabattano vendendo gadget, occhiali e cappellini in strada, mettono al mondo altri 4 figli: Giannis, Thanasis, Alex e Kostas, che li aiutano a raccogliere i pochi soldi necessari per vivere dignitosamente.

Nonostante i tentativi, la famiglia non riesce a ottenere il permesso di soggiorno, vivendo per anni da clandestini. Solo quando emerge il talento fisico e tecnico di Giannis e Thanasis che si imbattono un po’ per caso nel basket, le cose iniziarono a cambiare. Alla fine sarà il draft Nba del 2013 a convincere le autorità a concedere le carte per mettere in regola i membri della famiglia. Che a quel punto si sposta negli Stati Uniti, a Milwaukee, dove Giannis gioca ancora per i Bucks.



Rise, dove vederlo

Il film mette in scena il riscatto degli ultimi, e non riguarda solo Giannis: anche altri due fratelli Antetokounmpo sono finiti a giocare in Nba (unico caso al mondo): Kostas nei Lakers vincerà per primo un campionato (nel 2020), seguito da Giannis e Thanasis (nel 2021 con Milwaukee).

‘Rise, la vera storia di Antetokounmpo’ è una storia ispirazionale e motivante, adatta a tutti, una favola moderna con il lieto fine nonostante le premesse drammatiche. È disponibile in streaming

