Riscoprire Elvira Notari. Il suo cinema delle donne non piaceva al fascismo

C’è un buco nero nella storia del nostro cinema. Un vuoto; o almeno, un capitolo che anche quelli più bravi, più appassionati, conoscono poco. La storia della prima grande regista italiana. Si chiamava Elvira Notari (1875-1946): ha realizzato sessanta film e cento documentari, negli anni del cinema muto. Oggi, di quei sessanta film ne restano solo tre. Il resto sono soltanto frammenti. E la grande stagione della storia del cinema italiano di cui parliamo è quella dei film realizzati a Napoli. Un cinema che veniva spesso girato in esterni, nelle strade vere, raccontando storie legate al presente: e che ha, in qualche modo, anticipato il Neorealismo.

Elvira Coda, sposata Notari – nata a Salerno nel 1875, morta nel 1946 – fu a capo di una casa di produzione, la Dora film. Una casa di “manifattura film“, come se fosse stata una sartoria. E in fondo, di artigianato, di manifattura si trattava. Elvira Notari è stata a capo di un’impresa familiare, nella quale lavoravano il marito Nicola e il figlio Edoardo, che faceva recitare in quasi tutti i suoi film. È stata, dal 1906 al 1929, regista, produttrice, artefice a tutti gli effetti dei suoi film. Film che venivano visti dal pubblico del Sud italiano, ma che passavano anche l’Oceano: e venivano visti dagli immigrati in America, dai figli della Campania e della Sicilia finiti nel grande continente americano. Eppure, poche storie del cinema la ricordano, e i suoi film sono quasi tutti perduti, distrutti. Perché?

Alla Mostra del cinema di Venezia verrà mostrato in anteprima, nella sezione “Venezia Classici - documentari sul cinema“, il film Elvira Notari. Oltre il silenzio di Valerio Ciriaci. È un mosaico di frammenti di film, testimonianze di studiosi, storici, archivisti, ricercatori. Ascoltiamo Giuliana Bruno, biografa appassionata di Elvira Notari. Nel suo racconto, ci si emoziona anche noi, nello scoprire che una copia dimenticata di un suo film giace in una cineteca a New York, o che vengono scoperti dei rarissimi documenti filmati su una cerimonia ad Avellino.

Il cinema di Elvira Notari era un cinema popolare. Prendeva spunto dalle canzoni napoletane, dai romanzi d’appendice, da fatti di cronaca, dalle sceneggiate. Si rivolgeva ad un pubblico che, nei cinematografi, gridava, rideva, piangeva e applaudiva, con reazioni vivaci che non possiamo nemmeno immaginare. Era un cinema che portava con sé la musica: ogni suo film aveva i "cantanti appresso". Ed era un cinema a colori, con i fotogrammi colorati a mano, uno per uno, dal marito e dalle impiegate della “manifattura“. Un grande spettacolo, forse pop, certamente di grande impatto.

E quel cinema sbarcò negli Stati Uniti, contribuì a creare l’immaginario collettivo degli emigranti. Era un cinema viscerale, emozionale. Sarebbe bello capire anche quanto c’è – di quel cinema dimenticato – nell’arte dei grandi registi italoamericani degli anni ’70, da Martin Scorsese a Francis Ford Coppola. In ogni caso, vedere il film dedicato alla Notari sarà l’occasione per scoprire la magia di quel cinema in gran parte perduto e dimenticato.

A Santanotte del 1922, E piccerella del 1922, Fantasia ‘e surdato del 1927: sono i titoli dei soli tre film di Elvira Notari sopravvissuti quasi per intero. Le storie che raccontava erano storie di donne, donne volitive, donne indomite. Donne che spesso finivano tragicamente la loro esistenza. Forse anche questo, a ben pensarci, ha fatto sprofondare i suoi film nell’oblio.

Erano spesso ambientati nei bassi napoletani, nel mondo dei pescatori, dei guappi, recitati in dialetto, film nei quali l’erotismo non si nascondeva, e dove le donne decidevano il loro destino, in mezzo ad un mondo violento e povero, di omicidi e femminicidi; beh: quel film non poteva piacere al fascismo, che voleva un cinema rassicurante, recitato in un italiano astratto, e nel quale ognuno stesse al proprio posto, legato al proprio ruolo sociale: soprattutto le donne. I suoi film furono osteggiati dalla censura cinematografica, e alcuni di essi, considerati antinazionalisti, si videro negare la possibilità di essere esportati negli Stati Uniti. A volte, le pellicole passavano l’Oceano clandestinamente, per arrivare nella comunità degli italoamericani di Little Italy.

Il documentario su Elvira Notari ci insegna molto, in definitiva. Su una parabola di artista che pochi conoscevano, oscurata forse proprio perché donna, e certamente perché poco in sintonia con i dettami del fascismo. Ci insegna qualcosa anche sull’Italia degli anni Venti del Novecento, e sul pubblico. E ci aiuta a illuminare quel grande buco nero, nel quale era scomparsa una donna che non ha lasciato scritti dietro di sé, né lettere, né interviste.