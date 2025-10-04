Addio Remo Girone, dal teatro alla Piovra

Montecarlo, 4 ottobre 2025 - È morto Remo Girone, attore carismatico, sobrio, di grande sostanza e misura. E, ciò che non è mai secondario, uomo perbene. È morto all’improvviso, nella sua casa di Monaco, dove viveva da anni insieme alla moglie, l’attrice Vittoria Zinny. Aveva 76 anni.

Nato ad Asmara in Eritrea, Remo Girone è cresciuto parlando italiano e tigrino, studiando teatro invece di andare, come gli altri ragazzi, a tirar tardi per le strade. Poi l’Italia negli anni ’70, il sogno del palcoscenico che diventa realtà, maestri come Orazio Costa e Luca Ronconi; Mario Luzi che viene a uno dei suoi primi spettacoli, poeta sublime che lo applaude. E poi il cinema, con maestri del film d’autore come Jancsò e Bellocchio, fino al momento in cui la televisione gli cambia la vita. È La piovra, la terza stagione, quella in cui irrompe il personaggio di Tano Cariddi, il finissimo e spietato finanziere della mafia: corrotto, ambizioso, intelligentissimo, letale. Una popolarità immensa, da un giorno all’altro il suo volto diventa un’icona, un simbolo.

La sua vita inizia con una pagina esotica. “Sono nato in Eritrea da genitori italiani. Era il 1948, e in quella che fino al 1941 era stata una nostra colonia. In Eritrea sono rimasto fino al 1970, fino ai miei ventidue anni. Lì ho mosso i primi passi a teatro, nelle compagnie filodrammatiche. Di giorno studiavo, di sera invece di uscire a fare la movida – c’era anche allora, sa? – provavo gli spettacoli”. In una carriera lunga cinquant’anni, Remo Girone ha lavorato con i registi più grandi e più diversi: da Marco Bellocchio – Il gabbiano, nel 1977 – a Cinzia TH Torrini, con cui ha interpretato Giocare d’azzardo, da Ettore Scola a Damiano Damiani. Anche molti maestri del cinema internazionale: Peter Greenaway ne Le valigie di Tulse Luper, Tom Tykwer in Heaven, Jo Baier nel film Stauffenberg – Attentato a Hitler e Jacques Rivette in La duchessa di Langeais. Con Riccardo Milani aveva interpretato Benvenuto, presidente! e Ma cosa ci dice il cervello. Con James Mangold aveva avuto un ruolo in Le Mans ’66 – La grande sfida. Recentemente aveva preso parte a The Equalizer 3 – Senza tregua di Antoine Fuqua. Tutto ciò senza trascurare il teatro: un suo Zio Vanja diretto da Peter Stein aveva vinto il festival di Edimburgo nel 1996.

Nella vita privata, ha vissuto con l’attrice argentina Victoria Zinny un amore lungo quasi mezzo secolo. Gli chiedemmo quale fosse il segreto: “Non c’è segreto. Semplicemente la amo. A noi è accaduta questa fortuna: io ho avuto il regalo di vivere con questa donna da più di quarant’anni. E ancora mi vuol bene, anche se non sono più carino come vent’anni fa”.