Reese Witherspoon, quell’amicizia rotta con una collega dopo le battute in pubblico

Spesso Reese Witherspoon è stata protagonista di commedie divertenti e dissacranti che la vedevano nei panni di una tagliente donna d’affari o di frivola ragazza dedita allo shopping (come nella pellicola diventata cult ‘La rivincita delle bionde’). Ma l’ironia è stata una caratteristica che ha quasi sempre accompagnato e caratterizzato i personaggi che impersonava per il grande schermo. Ma, proprio questa qualità, ha avuto l’effetto inaspettato, trasformandosi in un boomerang e mettendo (addirittura) la fine a un’amicizia con una collega. Lo ha raccontato lei stessa durante una recente intervista.

Reese Witherspoon e quel discorso che ha interrotto una lunga amicizia

Durante la promozione del film “Un matrimonio di troppo”, disponibile su Prime Video, l’attrice ha ammesso il rimpianto di quanto accaduto con una sua collega con la quale aveva stretto un rapporto d’amicizia. Il tutto è derivato da un discorso ironico e comico fatto dalla Witherspoon durante l’assegnazione di un premio per l’altra donna: "Questa cosa mi perseguita, mi perseguita letteralmente. C’era questa mia amica, che non conoscevo molto bene, ma era un'attrice molto seria e perbene. Mi ha chiesto di darle un premio, ma non ero mai stata a questa cerimonia di premiazione, quindi ho pensato che fosse come un contesto dove poter scherzare ed essere ironici. Così mi sono alzata e l'ho presa in giro".

Mentre raccontava quanto successo, accanto a lei c’era Will Ferrell, protagonista maschile della pellicola disponibile sulla piattaforma streaming, che ha commentato con un "Ma non era quello il tono giusto”. E Witherspoon ha risposto, con la testa china in una posa da vergogna bonaria, "No". Poi ha spiegato quanto accaduto e, soprattutto, il contesto ‘sbagliato’: "Il tono era britannico, elegante, di classe e io ero sul palco a dire cose tipo 'Ti ricordi quando ci siamo depilate con il laser?'".

Nello spiegare l’accaduto, Reese ha ammesso di essere ancora molto imbarazzata per quanto successo ma che non è riuscita a recuperare. E oggi le due non sono più amiche. Lo ha assicurato lei stessa, ribadendo che non hanno più un rapporto: “Non sto scherzando, non siamo più amiche! Penso che io non le piaccia più. Ho creduto che fosse così divertente e che semplicemente, avevo il pubblico sbagliato. È stato piuttosto brutto. Non sto scherzando, non mi parla più”.

Ovviamente non ha voluto fare il nome della collega dalla quale si è allontanata e il gossip ha iniziato una sorta di “totonome” per individuare chi potesse essere. L’attrice è nota per le sue amicizie pubbliche con altre attrici di alto profilo, in particolare per la sua amicizia di gruppo con le sue compagne di cast di ‘Big Little Lies’ Nicole Kidman, Zoë Kravitz, Shailene Woodley e Laura Dern. Con loro ha condiviso molto tempo, durante le due stagioni della serie tv applaudita da pubblico e critica.

Alcuni anni fa, nel 2019, le ex protagoniste della serie hanno confermato di aver mantenuto una chat di gruppo attiva. La Kidman ha detto di amare le emoji mentre la Witherspoon ha detto che "le piacciono le gif". Sempre la Witherspoon, ironica anche nella vita reale, ha persino reso omaggio alla Kidman l'anno scorso prima che venisse onorata con un AFI Life Achievement Award facendole un'imitazione perfetta.

Nonostante il lavoro di attrice la metta indiscutibilmente al centro dell’attenzione, Reese ha ammesso di essere assolutamente in ansia quando deve parlare in pubblico. In passato ha anche scritto un post per il blog di Sheryl Sandberg, nel 2013, in cui spiegava che mentre "parlare attraverso un personaggio su un set cinematografico affollato" non è mai stato un problema, "fare un discorso" di fronte a un pubblico imparziale era una prospettiva che la "terrorizzava". E qualche anno dopo, proprio questa circostanza, senza che lei lo potesse immaginare, avrebbe poi causato la rottura di un’amicizia e di un legame.

La Witherspoon, grazie alla sua carriera di successo, è tra le attrici più richieste per il piccolo e il grande schermo. Nel 2015 le fu conferito, con voto unanime del comitato, l'American Cinematheque per essere "un perfetto esempio di un'attrice che prospera nel mondo di oggi" e "una produttrice cinematografica attiva e di successo che sta portando avanti la sua carriera sia dietro che davanti alla telecamera".

‘Un matrimonio di troppo’, Reese Witherspoon protagonista del film su Prime Video

Anche nel film disponibile in streaming su Prime Video, Reese si trova – in una scena – a dover fare un discorso in pubblico e, anche in quel caso, la situazione è stata abbastanza imbarazzante. Ma, in quel caso, tutto era preparato e previsto dal copione.

Ecco la sinossi ufficiale della pellicola “Un matrimonio di troppo”: “Quando due matrimoni vengono accidentalmente prenotati lo stesso giorno e nello stesso luogo, ogni corteo nuziale si trova a dover preservare il momento speciale della propria famiglia. In una divertente battaglia di determinazione e volontà, il padre della sposa (Will Ferrell) e la sorella dell'altra sposa (Reese Witherspoon) si scontrano caoticamente, mentre non si fermano davanti a nulla per dare vita a una festa indimenticabile per i loro cari.

Tra scenette buffe e tentativi maldestri di sabotare le nozze “del rivale”, il film mette in scena lo scontro tra i due organizzatori di matrimoni, insieme a imprevisti ed equivoci, tipici per questo genere di commedia.

Il film è stato reso disponibile direttamente su Prime Video dal 30 gennaio 2025, in esclusiva.

La critica non è rimasta particolarmente colpita dal risultato, nonostante gli sforzi dei suoi protagonisti: "Mentre Will Ferrell e Reese Witherspoon lavorano bene insieme come combattenti cattivi, purtroppo non mancano scene stanche e una sotto trama romantica mal sviluppata che rendono questo invito da archiviare sotto un forse”.

Le opinioni e le recensioni non sono molto diverse fra loro: "Will Ferrell e Reese Witherspoon sono entrambi in circolazione da abbastanza tempo da essere diventati l'equivalente cinematografico del comfort food. A questo punto delle rispettive carriere, sai cosa ti aspetta, soprattutto se il progetto è una commedia, e se ti piace, ti sazierà per un paio d'ore. ‘Un matrimonio di troppo’ è per la maggior parte un avanzo di commedia riscaldato, ma c'è abbastanza calore, sentimentalismo e risate a crepapelle per renderlo un chiassoso spreco di tempo".