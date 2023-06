Rebel Moon, lo Star Wars di Zack Snyder sarà diviso in due parti

Crescono le aspettative per l’uscita di ‘Rebel Moon’, l’ultima saga sci-fi di Zack Snyder. L’attesa dei fan è aumentata da quando, di recente, il regista di ‘300’ e ‘Justice League’ ha rilasciato un’intervista a ‘Vanity Fair’ facendo alcune rivelazioni sul suo prossimo blockbuster che complessivamente, secondo le stime, avrebbe richiesto un budget di almeno 166 milioni di dollari.

La data di uscita

Una prima importante novità riguarda la distribuzione di ‘Rebel Moon’. Snyder è conosciuto per realizzare lungometraggi di notevole durata. E, a quanto pare, il suo nuovo film non farà eccezione. Il primo capitolo di ‘Rebel Moon’ – di cui, mesi fa, sono terminate le riprese – arriverà su Netflix il 22 dicembre.

La release successiva

Per la seconda parte, invece, non è ancora stata fissata una data di uscita. Tuttavia, come ha detto lo stesso Zack Snyder, non dovrebbe passare molto tempo. La piattaforma di Netflix – ha sottolineato il regista – riesce a realizzare progetti ravvicinati tra loro come non saprebbe fare uno studio di produzione tradizionale. Entrambi i capitoli, dunque, sarebbero costati singolarmente oltre 80 milioni di dollari.

La trama

Stando a quanto trapelato finora, ‘Rebel Moon’ è un film di avventura e fantascienza che Snyder avrebbe avuto nella testa fin dai tempi del college. L’ispirazione principale deriverebbe da una classica pellicola di Akira Kurosawa del 1954, ‘Seven Samurai’. La saga di ‘Rebel Moon’ è ambientata in una pacifica colonia ai margini della galassia. Peccato che essa si trovi minacciata dagli eserciti di una forza tirannica guidata da Regent Balisarius (Fra Fee). Nella colonia attaccata c’è anche una sconosciuta dal passato oscuro e misterioso, Kora (Sofia Boutella), che, per gli altri abitanti del villaggio, finisce per rappresentare una speranza di sopravvivenza. Sempre nell’intervista rilasciata a ‘Vanity’, Boutella ha sottolineato che la storia non si sviluppa solo all’insegna della fantascienza, ma è anche profondamente umana, affrontando anche temi come il senso di colpa e la necessità di affrontare i problemi, anziché scappare.

Il cast

Oltre a Boutella e Fee, tra gli interpreti di ‘Rebel Moon’ figurano anche attori come Charlie Hunnam, Ed Skrein, Doona Bae, Djimon Hounsou, Jena Malone, Staz Nair, Ray Fisher, e Michiel Huisman.

Il confronto con ‘Star Wars’

Snyder ha detto che è cosciente dell’inevitabile paragone che potrà essere fatto da ‘Rebel Moon’ e ‘Star Wars’, tuttavia si tratterà di una storia differente. C’è da dire che, oltre un decennio fa, come ha svelato lo stesso regista, il creativo aveva presentato la sua idea proprio alla Lucasfilm – la casa di produzione della saga fantascientifica ideata e prodotta da George Lucas – poco prima che Disney acquisisse la società e iniziasse a fare nuovi film del popolare franchise, mandando avanti, però, progetti diversi rispetto a quello di Snyder. Ora ‘Rebel Moon’ diventerà finalmente realtà. Un insegnamento, intanto, lo ha già trasmesso: mai smettere di rincorrere i propri sogni e impegnarsi per la loro realizzazione.