‘Quel pazzo venerdì 2’, quando esce e le anticipazioni sul film

Da pochi giorni è stato ufficializzato il sequel di ‘Quel pazzo venerdì’ e i fan del primo capitolo sono già impazienti di sapere anticipazioni e indiscrezioni sulla pellicola, attualmente in lavorazione. Ma le bocche sono cucite e sono pochi i dettagli emersi, al momento, sul film. Vi diciamo, ad oggi, le notizie che sono state confermate e i rumors insistenti.

Il sequel di Quel pazzo venerdì: cosa si sa, le prime anticipazioni

In originale, il film si intitola “Freaky Friday”. Il sequel mantiene il tono fantasy-comedy del primo capitolo, è diretto da Nisha Ganatra e scritto da Jordan Weiss. Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Mark Harmon, Chad Michael Murray, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Stephen Tobolowsky, Lucille Soong e Rosalind Chao riprendono i rispettivi ruoli del film originale mentre Julia Butters e Manny Jacinto si uniscono al cast. Al momento non è ancora stata resa nota la data di uscita della pellicola ma si sa che, negli Stati Uniti, sarà distribuito nei cinema a partire dal 2025. Le prime notizie concrete sul seguito sono state annunciate nel maggio 2023 dalla Disney, pronta a confermare che il film era in fase di sviluppo, con il ritorno Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan, pronte a riprendere i loro ruoli rispettivamente di Tess Coleman e Anna Coleman. Le riprese sono iniziate nel giugno 2024 a Los Angeles e la pellicola non sarà disponibile fino – almeno – ai primi mesi del 2025, tra montaggio e post produzione. "Quel pazzo venerdì" era uscito nelle sale nell'estate del 2003. Il film raccontava la storia di Jamie Lee Curtis nei panni di Tess, una terapista e madre di Anna, Lindsay Lohan, la sua testarda e ribelle figlia adolescente. Tra le due erano sempre vivaci scontri e incomprensioni, fino a quando, a causa di un incantesimo, si scambiano i corpi e devono vedere cosa si prova nei panni l'una dell'altra. Il film ebbe un grandissimo successo in tutto il mondo e già una ventina di anni fa i fan speravano di poter assistere al seguito delle loro avventure. Il progetto, però, non vide mai la luce. I primi segnali su un possibile sequel arrivarono da Jamie Lee Curtis, qualche anno fa. Nel 2022, mentre era impegnata nella promozione di un altro sequel, ‘Halloween Ends’, l’attrice ha rivelato di aver implorato la Disney di pensare concretamente ad un secondo capitolo della commedia sulle Coleman: “Mentre giravo il mondo con Halloween Ends, la gente voleva sapere se ci sarebbe stato un altro Freaky Friday. Questa cosa mi ha davvero colpita. Quando sono tornata, ho chiamato i miei amici alla Disney e ho detto: 'Sembra che ci sia un film da fare'. Fortunatamente, anche Lindsay Lohan era a bordo per tornare, dopo la sua breve pausa dalla recitazione, quindi tutto ha iniziato lentamente a incastrarsi e prendere forma”. C’è ancora mistero sulla trama. La storia dovrebbe raccontare di Anna (Lohan) pronta a sposare un ristoratore britannico di nome Eric. Ha una figlia di 14 anni di nome Harper, mentre Eric è padre di un'adolescente di nome Lily. Le due non si sopportano, proprio come Anna e sua madre Tess (Curtis) nel film originale. Sembra che possano essere proprio le due figlie adolescenti a scambiarsi i corpi ma non è ancora chiaro se avverrà la medesima cosa, già accaduta nel primo film, tra la Lohan e Jamie Lee Curtis. Non ci resta che attendere...