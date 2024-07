‘Quel pazzo venerdì 2’, le anticipazioni sul film

Era il 2003 quando usciva nelle sale “Quel pazzo venerdì” (“Freaky Friday” nel titolo originale) diretto da Mark Waters, con protagoniste Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan. La pellicola è tratta dal romanzo “A ciascuno il suo corpo” di Mary Rodgers. Si tratta di un remake perché il primo video la luce nel 1976 - con Jodie Foster e Barbara Harris – e si intitolava “Tutto accadde un venerdì”. A distanza di più di vent’anni, è diventata ufficiale la notizia di un sequel, attesissimo e richiesto a gran voce da moltissimo tempo. Ecco le prime anticipazioni su “Quel pazzo venerdì 2”.

“Quel pazzo venerdì 2”, le prime anticipazioni sul film

Nel sequel del film Disney, torneranno entrambe le protagoniste della prima pellicola, Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan. Nella storia del 2003, Jamie Lee Curtis era la madre e Lindsay Lohan la figlia e si scambiavano i corpi dopo una furente lite e l’apertura di un biscotto della fortuna. In merito all’inizio delle riprese e alla possibilità di ritrovare la collega, Lindsay ha ammesso tutto il suo entusiasmo: “Jamie e io siamo rimaste in contatto nel corso degli anni. Sai come si dice quando hai un migliore amico o qualcuno a cui sei molto legato? Magari non lo vedi per anni e anni, ma quando lo rivedi, è come se non vi foste mai separati". Ritornare su un set Disney ha portato la Lohan a ricordare momenti piacevoli vissuti nella sua giovinezza quando fu protagonista di una serie di pellicole di grande successo: “Tornare nel set della Disney, per me non è solo “Quel pazzo venerdì”. È “Genitori in trappola”, è “Quant’è difficile essere teenager”, è “Herbie”… Sono così tanti momenti per me. Quindi quando sono tornata lì, mi sono sentita di nuovo come fossi nuovamente una bambina”. A dare l’annuncio ufficiale del sequel ci hanno pensato le due attrici con una fotografia, una accanto all’altra, mentre si tengono per mano, con la scritta “Siamo tornate!”. Poi la Disney ha condiviso un altro scatto: "Le Coleman sono tornati e arriveranno nei cinema nel 2025! Il sequel di Freaky Friday è ora in produzione!" Nel maggio 2023, le due attrici avevano pubblicato una foto insieme e i fan avevano iniziato a far circolare i rumors su un possibile sequel, sperando in una conferma ufficiale, arrivata però solo un anno dopo. Il film, scritto da Jordan Weiss e diretto da Nisha Ganatra, racconterà di Anna (interpretata dalla Lohan), ora adulta con una figlia, che si sta preparando ad accogliere una nuova figliastra dal suo matrimonio. Nella sua nuova dinamica familiare, seguirà una nuova versione dello scambio di corpi. Dal primo capitolo del film torneranno anche altri attori, rivestendo i loro personaggi originali. Confermati, al momento, Mark Harmon, Chad Michael Murray, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Lucille Soong, Stephen Tobolowsky e Rosalind Chao. Con un budget di appena 26 milioni di dollari, il film ne incassò oltre 160 in tutto il mondo, diventando così un grandissimo successo al botteghino. E anche la critica apprezzò il risultato con “Quel pazzo venerdì” amato da ogni generazione fino a trasformarsi in un piccolo cult. E le aspettative sul seguito sono comprensibilmente alte.