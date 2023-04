Queer, Drew Starkey e Daniel Craig nel film di Guadagnino. Trama e cast

Roma, 22 aprile 2023 – Ci sarà anche Drew Starkey nel cast di Queer, il film di Luca Guadagnino scritto su un adattamento dell'omonimo romanzo di William S. Burroughs. Sarà la storia di Lee, alter ego dello stesso autore simbolo della controcultura statunitense, un ragazzo espatriato in Messico che vive ai margini della società. A interpretare il protagonista sarà Daniel Craig, la famosa spia dallo sguardo di ghiaccio in James Bond 5. Stando alle indiscrezioni che circolano sul set, Starkey (volto della serie Outer Banks) dovrebbe recitare nei panni di Allerton, un marines più giovane di cui Lee si innamora follemente.

Sarà un film indipendente, prodotto dallo stesso regista con la sua Frenesy Film, insieme a ‘The Apartment’ – società del gruppo Fremantle, già dietro alla produzione di ‘Bones and All’ e di Priscilla di Sofia Coppola, di prossima uscita – e alla Fremantle North America. Le riprese inizieranno entro la fine di aprile agli Studios di Cinecittà, dove saranno riprodotte le ambientazioni di Città del Messico. Il film dovrebbe uscire nelle sale nel mese di agosto.

La trama di Queer

Scritto tra il 1951 e il 1953, ma pubblicato solo nel 1985, Queer è il secondo romanzo di William S. Burroughs, dopo Junkie. Ambientato nella decadente Città del Messico degli anni '40, è la storia semi-autobiografica di Lee, un uomo fuggito da un arresto per droga a New Orleans. Lee vive nel sottobosco dei locali notturni messicani, popolati da studenti universitari americani espatriati, soldati in congedo e altri personaggi ai margini della società. Si innamora di un militare della marina americana in congedo di nome Allerton: un tossicodipendente che, sebbene indifferente alle sue avances, alla fine cede e trasforma i desideri sessuali di Lee in un'ossessione. Intraprenderanno insieme un viaggio sulla rotta del Sud America alla ricerca di una droga nota chiamata Yage, che secondo Lee gli darà poteri psichici paranormali.

La sceneggiatura è stata scritta dal drammaturgo americano Justin Kuritzkes – che ha già lavorato con Guadagnino in Challengers – su un adattamento del romanzo Queer. I monologhi interiori di Queer, intrisi di ‘black humor’ autoironico, sono considerati precursori delle fantasie comico-grottesche di ‘The Naked Lunch’ (Il pasto nudo), il romanzo considerato il capolavoro di Burroughs, adattato nel ‘91 per il grande schermo da David Cronenberg.

Il cast: le prime conferme

Per il 29enne Drew Starkey – la star delle serie tv nota in tutto il mondo nei panni di Rafe Cameron, il bel ragazzo violento e cocainomane in ‘Outer Banks’ – il film di Guadagnino sarà un vero salto nel mondo del grande schermo. Interpreterà Allerton, un giovane cocainomane con forti problemi d'identità. Il ruolo principale di Lee, alter-ego dell’autore del romanzo, sarà affidato a Daniel Craig. Nel cast, ci saranno anche il premio Oscar Lesley Manville – la nuova Principessa Margaret in ‘The Crown 5’ – il brasiliano Henry Zaga (Nick Andros nella miniserie ‘The Stand’ e Sunspot nell’horror ‘The New Mutants’) e il nipote di Francis Ford Coppola, Jason Schwartzman. I costumi saranno disegnati dallo stilista britannico Jonathan Anderson, che ha sconvolto il mondo della moda con le sue creazioni per il brand spagnolo Loewe e ha lavorato con Guadagnino in Challengers. “È uno dei miei libri preferiti in assoluto. E il film ha tutto: il Messico, un sacco di droghe e Daniel Craig”, ha raccontato recentemente Jonathan Anderson.