La Promessa, è la nuova soap dell’estate di Canale 5: trama, cast e dove è stata girata

Una donna, il suo coraggio e una grande passione d’amore nella Spagna del primo Novecento. Sono gli ingredienti della nuova soap ‘La Promessa’, la nuova serie che andrà in onda su Canale 5 – a partire da lunedì 29 maggio – tutti i giorni dal lunedì al venerdì, alle 14.45. Prenderà il posto di ‘Uomini e Donne’ (in pausa estiva) nel primo pomeriggio di Canale 5. La soap andrà ad arricchire il palinsesto del day-time con un racconto narrativo e atmosfere che ricordano ‘Downton Abbey’. Stessa epoca, ma contesti storici differenti. ‘La Promessa’ è stata interamente girata in Spagna (dagli stessi produttori di ‘Grand Hotel’, ‘Una Vita’, ‘Un altro domani’) e Mediaset si è assicurata l’esclusiva assoluta per l’Italia. Ecco tutto quel che c’è da sapere su ‘La promessa’: trama, cast e dove è stata girata la soap.

La trama

La storia inizia nel 1913. Il mondo è sull’orlo della Grande Guerra e tra le poche oasi di pace, isolate dal conflitto, è rimasto il Palazzo La Promessa, nella valle di Los Pedroches, in Spagna. Di proprietà dei marchesi di Luján, tra i più grandi proprietari terrieri del paese, Los Pedroches si è vestita a festa per celebrare le nozze dell’erede, Tomás. Terminato l’evento, un aeroplano attira l’attenzione degli ospiti: a bordo c’è Manuel, uno dei quattro figli del marchese di Luján. Il velivolo perde quota e si schianta sotto gli occhi degli invitati, ma Manuel viene coraggiosamente salvato da una giovane donna: Jana.

Sete di vendetta o un nuovo amore?

Il marchese, grato per l’intervento eroico di Jana, le offre una ricompensa, ma la giovane preferisce essere assunta a Palazzo, anziché ricevere del denaro. Il suo vero desiderio della ragazza è fare giustizia per la morte della madre, assassinata 15 anni prima, e capire quale fine possa avere fatto il fratello, rapito appena nato. L’unico indizio in possesso di Jana è legato a quell’edificio, Palazzo La Promessa, e finalmente è arrivato il momento della vendetta. C'è solo un elemento, che Jana non aveva previsto: Manuel. Chi persegue la verità, sa porre un limite al proprio desiderio di giustizia per una promessa fatta? Esiste qualcosa che possa placare questa sete? Che sappia far dimenticare chi ti ha rovinato la vita? Sono le domande davanti alle quali Jana non potrà tirarsi indietro e che potrebbero sconvolgerle la vita.

Dove è stata girata la soap

Le storie dei protagonisti sono ambientate nella Spagna del 1913, in una cornice d’epoca di grande fascino. La location più spettacolare è quella di Palazzo El Rincón – un edificio della fine del XIX secolo, situato ad Aldea del Fresno, vicino a Madrid – dove molte scene sono state girate al suo interno, tra ampi saloni e mobili d’epoca. Altri due set hanno lavorato in uno spazio cinematografico di 3mila mq, di cui uno è la fedele ricostruzione degli interni del palazzo El Rincòn.

Atmosfere alla Downton Abbey

Un lavoro molto accurato che ricorda atmosfere alla Downton Abbey, seppur in versione day-time. L’epoca è la stessa per entrambe le serie, la vigilia della Prima Guerra Mondiale, ma il contesto è differente. Mentre in quel periodo il Regno Unito si prepara al conflitto, la Spagna è neutrale: decisione che avrà conseguenze economiche, sociali e politiche tali, da dare inizio alla crisi del sistema della Restaurazione.

Il cast

Nella soap è tutto curatissimo: le riprese in esterni, le sfarzose scenografie e i costumi. Tra gli attori principali ci sono Ana Garcés nei panni della protagonista Jana Expósito e Arturo Sancho nel ruolo di Manuel Lujàn Ezquerdo. Nel cast ci sono anche due volti noti al pubblico italiano per le loro interpretazioni nelle soap ‘Il Segreto’ e ‘Una vita’: si tratta di Jordi Coll, che ne ‘La Promessa’ sarà Tomàs, e Manuel Regueiro, interprete di Alonso de Lujàn. Tra gli altri attori, troveremo Eva Martìn (già vista nella commedia Merlì) nei panni di Cruz Ezquerdo de Lujàn, Joaquìn Climen che sarà Rómulo Baeza, Antonio Velàsquez nei panni di Mauro Moreno, mentre Carmen Asecas sarà il volto di Catalina de Lujàn. E ancora: Alicia Bercan e María Castro (Sei Sorelle).

Quando va in onda e dove vedere la soap

La nuova soap opera andrà in onda su Canale 5 a partire da lunedì 29 maggio, con un appuntamento quotidiano – dal lunedì al venerdì, alle 14.45 – al termine di ‘Terra Amara’ e Beautiful, che proprio nelle scorse settimane ha girato delle nuove puntate sul set di Roma. Tutti gli episodi della soap saranno disponibili anche in diretta streaming su Mediaset Infinity e poi on demand sulla stessa piattaforma. La serie è stata prodotta da StudioCanal insieme a Bambú Producciones (Grand Hotel, Una Vita, Un altro domani).