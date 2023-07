Priscilla: trama, data di uscita e curiosità sul film di Sofia Coppola

Si intitola ‘Priscilla’ la nuova promettente fatica cinematografica della regia Sofia Coppola, in arrivo a tre anni di distanza dal suo ultimo film ‘On the rocks’, uscito in esclusiva su Apple Tv ad agosto del 2020. Questa volta la regista e produttrice figlia di Francis Ford Coppola ha deciso di affrontare una nuova biografia (dopo il capolavoro ‘Marie Antoinette’ del 2006), ovvero la storia della vita di Priscilla Presley, ex moglie dell’immortale Elvis rimasta sposata con il re del rock dal 1967 al 1973, anno del divorzio. Proprio qualche giorno fa la casa di produzione che distribuisce il film, la Vision Distribution, ha reso disponibile online il teaser trailer dell’opera, all’interno del quale possiamo vedere per la prima volte i due protagonisti Cailee Spaeny (interprete di Priscilla) e Jacob Elordi (Elvis), nonostante le primissime immagini della piccola già fossero circolate sul web ormai diversi mesi fa. Dal trailer è evidente il taglio che Sofia Coppola ha voluto dare alla sua pellicola: ‘Priscilla’ sarà infatti il racconto di una storia d’amore travolgente e passionale raccontata però soprattutto dal punto di vista prettamente femminile, lasciando così il personaggio di Elvis sullo sfondo. D’altra parte un film sul divo già è uscito in tempi non sospetti (con Austin Butler protagonista e Baz Luhrmann dietro la macchina da presa), e c’era certamente il bisogno di raccontare un sentimento così travolgente anche da un’altra prospettiva.

La produzione del film e la scelta del cast

Per dare vita a questo nuovo progetto, Sofia Coppola si è affidata come fonte di ispirazione a ‘Elvis and me’, la biografia scritta dalla stessa Priscilla Presley nel 1985 dove si raccontava del suo rapporto di amore e odio con l’idolo di milioni di fan in tutto il mondo. Nel volume la signora Presley (il cui nome da nubile era Priscilla Ann Wagner Beaulieu) parlava in modo dettaglio dell’uso e l’abuso di farmaci da parte del marito, delle sue intemperanze, ma anche dei continui tradimenti ai suoi danni e del suo ruolo di padre nei confronti della primogenita Lisa Marie, scomparsa a gennaio 2023. L’annuncio relativo all’inizio della fase di produzione della pellicola era arrivato a settembre del 2012 su Variety, che aveva riportato in anteprima la notizia di questo nuovo imminente lungometraggio diretto proprio da Sofia Coppola. Fin da subito il magazine aveva anche anticipato chi ci sarebbe stato nel cast del film, tra cui la stella Jacob Elordi, amatissimo soprattutto dal pubblico di teenager grazie alla sua recente partecipazione alla serie cult ‘Euphoria’ nei panni di Nate Jacobs.

Parlando in un’intervista concessa a Vogue, la regista aveva commentato: “Da anni conservavo le sue memorie, ricordo di averle lette tanti anni fa. Un mio amico me ne aveva parlato di recente, e ci siamo così ritrovati a discutere del libro. L’ho letto una seconda volta, la storia mi ha molto commossa. In quel periodo avrei dovuto iniziare questo importante progetto dedicato a Edith Wharton che mi avrebbe preso 5 mesi, e mi sentivo un po’ spaventata. Ho dovuto affrontare un po’ di ostacoli, così ho deciso di focalizzarmi su un altro film, con un’altra singola idea. Mi ha affascinato tremendamente la storia di Priscilla e di come avrebbe potuto vivere da teenager a Graceland. Lei ha dovuto vivere tutte le tappe della giovinezza in un mondo “amplificato”, in modo non molto diverso da quanto accaduto a Marie Antoinette.” Parlando più nel dettaglio della scelta di Cailee Spaeny come protagonista, la videomaker ha aggiunto: “Nel film seguiamo il personaggio dall’età di 15 anni fino ai 27, quindi avrei avuto bisogno di un’attrice in grado di essere credibile in quell’arco temporale. Per me era molto importante avere la stessa attrice ad interpretare Priscilla in queste varie fasi della vita, e ho pensato che Cailee fosse la scelta giusta.” Per quanto riguarda Jacob Elordi, inoltre, ha precisato: “Ho pensato che nessuno avrebbe mai avuto realmente le sembianze di Elvis, ma Jacob aveva quel suo stesso tipo di magnetismo. Lui è davvero molto carismatico, e le ragazze impazziscono per lui, quindi sapevo che sarebbe stato perfetto per questo ruolo da icona romantica. Comunque abbiamo parlato molto prima di iniziare le riprese, così ho avuto modo di approfondire il personaggio insieme a lui.” Le riprese della pellicola sono iniziate il 24 ottobre del 2022, per concludersi poi i primi giorni di dicembre dello stesso anno. Priscilla uscirà in tutte le sale americane a ottobre 2023: non è stata ancora confermata, per il momento, una data precisa di uscita del film al cinema.

Chi è Cailee Spaeny, l’attrice protagonista