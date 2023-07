Prime, luglio 2023: le migliori serie in arrivo

Tante importanti novità in arrivo anche a luglio 2023 su Prime Video, la piattaforma di proprietà di Amazon disponibile gratuitamente per chi è già in possesso del servizio extra Prime. Tra grandi ritorni e grandi classici, ecco tutto quello che sta per arrivare sulla piattaforma a breve.

Gli orrori di Dolores Roach - dal 7 luglio

Esordio assoluto inoltre per questa nuova serie horror con protagonista Justina Machado (che il pubblico già ha imparato a conoscere e apprezzare nel cult Six Feet Under). La vicenda narrata è legata una leggenda metropolitana contemporanea ispirata alla storia del parrucchiere assassino Sweeney Todd (interpretato sul grande schermo da Johnny Depp): al suo interno troviamo dunque amore, intrighi tradimento, abuso di droghe e persino un po’ di cannibalismo. Al centro della storia c’è Dolores, una ex carcerata da poco uscita di prigione che cerca a fatica di ricostruirsi una vita lavorando a Washington Heights: nuovi gravi problemi sul lavoro (la donna gestisce un negozio di empanadas) la costringeranno a fare una scelta difficile e, per molti versi, sconvolgente.

L’estate nei tuoi occhi (2° stagione) - dal 14 luglio

Teen drama davvero amatissimo dai teenager di tutto il mondo, segue le vicende amorose di Belly, una ragazza che ogni estate passa molto tempo nella casa sulla spiaggia dei suoi più cari amici, i fratelli Conrad e Jeremiah. Si tratta per lei di un appuntamento importante, che attende con grande impazienza, anche se con il passare degli anni il rapporto fra lei e i suoi compagni d’avventura sarà destinato a cambiare inesorabilmente. In questa nuova stagione in particolare i protagonisti dovranno fare i conti con un’importante perdita (o forse addirittura due?). La seconda stagione di 'L’estate nei tuoi occhi' sarà disponibile con un nuovo episodio a settimana.

Good Omens (2° stagione) - dal 28 luglio

Grande attesa anche per il ritorno di Azraphel e Crowley, i bizzarri protagonisti di questa comedy fantasy ispirata al suo romanzo omonimo scritto dall'autore Neil Gaiman. In questa seconda stagione in modo particolare verrà raccontata una storia inedita riguardante il duo che lascerà gli spettatori senza parole: dopo aver sventato l’apocalisse ed essersi ristabiliti fra i mortali a Soho, ai due amici verrà presentato un mistero incredibile da risolvere da parte di nientepopodimeno che l’Arcangelo Gabriele.