Prime video, luglio 2023: i migliori film: la lista

Prime Video, la piattaforma di streaming di proprietà di Amazon, ha in serbo per i suoi iscritti un luglio 2023 davvero molto interessante a livello di nuove uscite. Scopriamo insieme quali sono i film originali più belli che saranno caricati sul sito in questi giorni.

L’estate più calda - dal 6 luglio

C’è grande attesa per l’arrivo in piattaforma di questa pellicola originale Prime diretta da Matteo Pilati (già al lavoro sull’altro gioiellino Prime Original, ‘Maschile singolare’). Nel cast troveremo Gianmarco Saurino, Alice Angelica e Nicole Damiani, ma anche attori del calibro di Stefania Sandrelli, Nino Frassica, Michela Giraud e il celebre ex ballerino di ‘Amici’ e oggi lanciatissimo coreografo di fama internazionale Giuseppe Giofrè. Del film, prodotto da Notorious Pictures e Amazon Studios, in collaborazione con Rufus Film, trovate qui sotto la sinossi ufficiale condivisa dalla piattaforma stessa: “In un paese della Sicilia meridionale, amore e passione si intrecciano nel corso di un’estate più calda che mai: l'ultima di Lucia (Nicole Damiani) prima di partire per l'università e separarsi da Valentina (Alice Angelica), la sua migliore amica; l'ultima di Nicola (Gianmarco Saurino) prima di diventare prete. L’arrivo di Nicola nella piccola parrocchia di Don Carlo (Nino Frassica), sotto il sole accecante di luglio, porterà euforia e scompiglio in paese. Nel cast anche Stefania Sandrelli (nel ruolo di Carmen, una parrocchiana molto devota e amante del gossip), Mehdi Meskar, Michela Giraud, Giuseppe Giofrè”. Una piccola curiosità sulla pellicola: gli iscritti a Prime Video avranno la possibilità di ascoltare, all’interno del film, anche ‘Fulmini addosso’, una canzone che la nota cantautrice Francesca Michielin ha scritto e composto appositamente per la sua colonna sonora.

Il consiglio studentesco - dal 12 luglio

Diretta e interpretata da Michael Youn, è una gustosa commedia francese. Al centro della storia troviamo i quattro personaggi di Bob, Romane, Max e Vinz, cari amici di vecchia data che si sono conosciuti anni prima al consiglio studentesco della Facoltà di Economia e Commercio e che oggi si ritrovano impegnati in un pericoloso weekend sulle Alpi in compagnia di altri giovani studenti che dovranno accompagnare in una folle avventura in alta quota. Nel cast del film, tra gli altri, sono inclusi due volti molto noti in Francia del calibro di Hélena Noguerra e Lucien Jean-Baptiste

Robots - dal 17 luglio

La storia raccontata nella pellicola è quella di Shailene Woodley e Jack Whitehall, due personaggi molto egoisti e senza scrupoli che da un momento all’altro si ritrovano obbligati ad unire le forze per lottare contro i loro sosia robot pronti a rubare le loro vite. Da un lato c’è Elaine una cercatrice d’oro che prova in tutti i modi a evitare di dover lavorare; dall’altro Charles, un donnaiolo incallito il cui robot finirà per innamorarsi di quello della ragazza. La coppia però dovrà fare i conti con la ribellione dei rispettivi automi, fuggiti per vivere una vita serena e indipendente dai loro padroni. Il film, divertente e frizzante, è stato scritto e diretto da Casper Christensen e Anthony Hines ed è liberamente ispirato al romanzo di Robert Sheckley del 1978 intitolato ‘The Robot Who Looked Like Me’.