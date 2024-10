Prime Video, i film di ottobre

Su Prime Video c’è una pioggia di nuove uscite anche per quanto riguarda i film, tra azione, thriller e horror, oltre ad attese serie come ‘Citadel: Diana’, il reboot australiano di ‘The Office’ e il debutto dello show ‘The Pasta Queen’.

‘Ancora una possibilità’

Uscito il 4 ottobre. Dopo un attacco a un black site in Polonia, il Navy SEAL Jake Harris (Scott Adkins), un abile combattente, riesce a sopravvivere a un assalto di mercenari in un aeroporto. I soldati stanno cercando di catturare il sospetto terrorista di alto profilo Amin Mansur. Mansur è l'unico in grado di rivelare la posizione di una bomba che potrebbe esplodere durante il discorso sullo Stato dell'Unione.

‘Ghostbusters: Frozen Empire’

Esce il 15 ottobre. La famiglia Spengler torna nella celebre caserma dei pompieri di New York City, dove aveva sede il quartier generale degli storici Acchiappafantasmi, specializzata nella caccia agli spettri. Quando la scoperta di un antico manufatto libera una forza malvagia, i Ghostbusters, alcuni vecchi e altri nuovi, devono unire le loro forze per proteggere la loro casa e salvare il mondo da una seconda era glaciale.

‘Brothers’

In uscita il 17 ottobre. Josh Brolin e Peter Dinklage interpretano due gemelli – un ex criminale e uno scapestrato – alle prese con un'avventura pericolosa. I fratelli intraprendono, insieme, un lungo viaggio attraverso l'America, alla ricerca del colpo perfetto che potrebbe cambiare le loro vite. Tra fughe dalla legge e proiettili volanti, i fratelli dovranno non solo cercare di sopravvivere, ma anche affrontare i loro conflitti personali, ricostruendo il legame familiare prima che la tensione li spinga a distruggersi l'un l'altro. Nel cast spiccano anche Glenn Close, Brendan Fraser e Marisa Tomei.

‘Canary Black’

Debutta il 24 ottobre. L'agente della CIA Avery Graves (Kate Beckinsale) si trova in una situazione disperata: ricattata da un gruppo di terroristi, è costretta a tradire il suo paese per salvare il marito, che è stato rapito. Isolata dalla sua squadra e senza alcun supporto, Avery si vede costretta a cercare aiuto nei suoi contatti nel mondo della criminalità. Mentre cerca di rintracciare le preziose informazioni che i rapitori desiderano, viene tradita più volte, trovandosi sola contro nemici spietati. Ora deve affidarsi al suo addestramento d'élite e alle sue abilità di combattimento istintive per sopravvivere e consegnare un riscatto che potrebbe avere conseguenze devastanti a livello globale.

‘Immaculate - La prescelta’

Esce il 26 ottobre. Il film horror-thriller vede protagonista Sydney Sweeney (vista in ‘Euphoria’) nel ruolo di una giovane suora accolta in un convento in Italia. Lì iniziano a verificarsi strani e inquietanti eventi. La suora, che ha preso i voti dopo essere sopravvissuta a un quasi annegamento in un lago ghiacciato, convinta che sia stato un intervento divino a salvarla, comincia a essere tormentata da incubi oscuri. E con suo grande stupore, scopre di essere incinta.

‘Tarot’

Atteso per il 30 ottobre. Quando un gruppo di amici viola imprudentemente la sacra regola delle letture dei Tarocchi – mai usare il mazzo di qualcun altro – liberano inconsapevolmente un male indicibile intrappolato nelle carte maledette. Uno dopo l'altro, si trovano faccia a faccia con il loro destino, iniziando una corsa contro la morte per sfuggire al futuro predetto nelle loro letture.