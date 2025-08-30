Precario come uno scrittore Creatività e miseria, il crudo ritratto di Donzelli

In concorso con À pied d’oeuvre, la regista francese Valérie Donzelli affresca un film sulla miseria contemporanea, sulla nuova povertà, sulla creazione artistica, sull’ostinazione, sulla dignità. Protagonista è uno scrittore, che sceglie la precarietà, e la conseguente povertà, per poter proseguire il suo sogno di scrivere. Anche se scrivere non rappresenta una salvezza, un approdo, un porto sicuro: "Finire un testo non significa essere pubblicati, essere pubblicati non significa essere letti, essere letti non significa essere amati, essere amati non significa avere successo, e il successo non offre alcuna promessa di fortuna".

Ma prima di arrivare anche solo al primo step di questa catena di "non raggiungimenti", il protagonista del film deve vivere un percorso che dire difficile è poco. Si iscrive a una app, “Les jobbeurs“, i lavoratori. Si deve presentare in otto secondi, inserire una foto. E essere pronto a cliccare, quando viene offerto un lavoro. Parte un’asta: ma è un’asta al ribasso. Il lavoratore che chiede di meno viene preso. Incarnato con forza da Bastien Bouillon, il protagonista accetterà tutti i lavori, da manovale, da giardiniere, da operaio, per venti euro, per quindici euro, per il minimo del minimo. Smette di fumare per risparmiare, nel suo frigo non c’è quasi niente, accetta di fare il tassista di Uber con la vecchia auto del padre. E le persone per le quali ha lavorato, con una recensione e un clic sull’app, possono precludergli la possibilità di lavorare, se mettono una stella su 5. Magari perché "è bravo, ma parla poco". E lui scivola un altro po’ verso la povertà.

Il film è tratto dal libro autobiografico di Franck Courtès, il quale spiega: "In Francia ci sono undici milioni di poveri; io mi sono impoverito perché volevo scrivere. Ma c’è un sistema economico che è dominato dagli algoritmi: non c’è neppure più bisogno di un padrone oppressivo, perché c’è già un sistema cinico, che non permette alcuna solidarietà, in cui tutti sono contro tutti e si accetta qualsiasi condizione, qualsiasi umiliazione".

"Ho amato subito il libro e ho desiderato farne un film – dice la regista, Valérie Donzelli – La scelta radicale del personaggio mi ha toccata profondamente. Volevo rimanere fedele all’onestà del suo percorso. Perché lui è guidato da una passione inarrestabile: il bisogno di creare".

"Volevo fare un film alla maniera di Agnès Varda", dice ancora la regista, citando l’autrice della Nouvelle vague, Leone d’oro a Venezia nel 1985 per Senza tetto né legge. "E volevo lavorare con persone che mi piacevano: Bastien Bouillon lo conosco da anni, e anche se era più giovane dell’età del protagonista nel libro, sapevo che era perfetto, avrebbe rafforzato il lato ‘politico’ della sua decisione".

Parla di lavoro anche il regista coreano Park Chan-wook, che con No Other Choice racconta un impiegato improvvisamente licenziato, che decide di eliminare i suoi potenziali concorrenti nel mercato del lavoro. Un thriller nero e grottesco, e anche in questo caso un film sul precariato, sulla sopravvivenza, su un sistema implacabile verso chi rimane indietro. Protagonista è Lee Byung-hun, che era il Frontman di Squid Game. Spiega il regista: "Ho lavorato a questo film per vent’anni perché, chiunque ne parlasse, si riconosceva sempre e diceva: “È una storia di grande attualità“".

Giovanni Bogani