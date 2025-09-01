'Portobello', Bellocchio racconta il caso Tortora: "Azzannato e sbranato dagli stessi italiani che lo amavano”

Se si digita il nome di Enzo Tortora su internet una delle prime immagini che appaiono è quella del presentatore tv accompagnato da due agenti. Alle mani delle manette. Era il 17 giugno 1983 quando l'ideatore e conduttore di Portobello fu arrestato dai carabinieri con l'accusa di traffico di stupefacenti e associazione di stampo camorristico. Le accuse si basavano sulle dichiarazioni di Giovanni Pandico, Giovanni Melluso e Pasquale Barra, tutti camorristi legati al boss Raffaele Cutolo.

Il conduttore televisivo Enzo Tortora a Portobello

Da quella vicenda che ha segnato irrimediabilmente la sua vita ha preso spunto Marco Bellocchio per 'Portobello'. Una serie HBO Original in sei episodi che ripercorre le tappe pubbliche e private di uno dei più grandi errori giudiziari del nostro Paese. Presentata fuori concorso a Venezia 82, 'Portobello' segna inoltre il debutto in Italia della piattaforma streaming HBO Max prevista per il 2026.

Marco Bellocchio e Fabrizio Gifuni a Venezia 82 per presentare 'Portobello'

“È stata la casualità di leggere 'Lettere a Francesca', un libro che mi aveva mandato Francesca Scopellitti, a dare il via alla serie”, spiega il regista. “Erano le lettere che Enzo le aveva scritto dal carcere. C'erano tanti dettagli che suscitarono in me un interesse per il personaggio. Lo conoscevo fin da ragazzo, lo vedevo la sera a Bobbio quando le televisioni erano nei bar. Però ai tempi di Portobello avevo altri interessi. Mi era estraneo. Ma il 17 giugno, quando tutte le televisioni parlarono di quest'uomo ammanettato che usciva dalla caserma e degli insulti che subiva, è come se il suo stupore stupì anche me”.

Dopo 'Esterno giorno', 'Il traditore' ed 'Esterno Notte', Bellocchio torna ancora una volta a confrontarsi con la storia privata e collettiva del nostro Paese. Questa volta lo fa attraverso la figura di un uomo che ogni sera entrava nelle case di milioni di italiani che lo amavano incondizionatamente. “In tutte queste esperienze – spiega il regista - ho cercato e trovato qualcosa di molto personale per permettere alle storie di diventare qualcosa di vivace e vivente. Non soltanto una cronaca o una storia esatta dei fatti come erano avvenuti”.

Per farlo Bellocchio, insieme ai co-sceneggiatori Stefano Bises, Peppe Fiore e Giordana Mari, hanno intrecciato la dimensione di grande popolarità in cui era calato Tortora con quella del racconto dei fragili equilibri della Nuova Camorra Organizzata. “Avevamo questa immensa materia che era Portobello e che significava tante cose. Poi questo avvicinamento progressivo della camorra che, ad un certo punto, si tocca con il destino di Tortora”, commenta il regista. “Era necessario strutturare in parallelo la sua fortuna e le sue vicende private con quelle di Pandico che lo odia. Un odio nato senza conoscerlo perché crede di avere con lui un rapporto quasi telepatico. Il suo pentimento nascerà dal fatto di sentirsi abbandonato da Cutolo. Imboccato, senza malizia, dai magistrati dirà che quel nome trovato su un'agendina si riferisce a Tortora anche se non era vero. Da lì nasce tutto”.

Una storia assurda che trascina il conduttore in un'odissea giudiziaria dalla quale cercherà di difendersi con tutte le sue forze. “La vicenda di Tortora cambia anche la storia e aggiorna i due codici di procedura penale”, spiega Fabrizio Gifuni che lo interpreta. “Questa vicenda fa sì che nasca un altro codice molto più garantista rispetto a uno dichiaratamente e formalmente inquisitorio, in cui le garanzie degli imputati e degli avvocati - soprattutto nella fase istruttoria - erano molto simili a quel romanzo mirabolante di Franz Kafka che si chiama 'Il processo'. Una macchina oscura in cui potevi essere imprigionato senza sapere perché. Abbiamo parlato tanto con Marco di quanto quelle prime quattro righe del romanzo racchiudano questa vicenda'. L'arresto di Enzo Tortora, fino a un minuto prima l'uomo più amato e stimato d'Italia per poi essere dato in pasto all'opinione pubblica e alla stampa, è importante anche perché ci permette di porci delle domande".

“È una storia terribile e molto complessa perché è fatta di tanti strati. Nella sua storia ha contato tanto la casualità. Però, allo stesso tempo, si può passare molto tempo a pensare e a ricostruire le tracce di quello che è accaduto fino a quel momento”, sottolinea Gifuni. “Com'è possibile che questo personaggio di straordinaria popolarità, amato da 28 milioni di italiani che lo seguivano avendo una fiducia totale, nel momento in cui subisce un inciampo si ritrova con un intero Paese che gli salta alla gola e non vede l'ora di sbranarlo e divorarlo? Questo interrogativo apre tante questioni. È il successo? È la fama? È l'invidia? È una specie di istinto barbaro per cui ognuno di noi conserva dentro di sé la speranza di vedere cadere una persona potente e famosa o c'è dell'altro?”.

“Facendo questa indagine si scoprono tante cose anche di lui. Di quanto, al di là di Portobello, fosse libero, controcorrente, ispido nei giudizi”, spiega l'attore. “Una persona che quando arriva alla conduzione del programma esce da sette anni di esilio a cui è stato condannato dalla televisione di Stato perché si era permesso di dire, con totale libertà e impudenza, che la televisione pubblica era un baraccone, un jet guidato da un gruppo di dissennati”. “Ci sono tante tracce importanti che, se si seguono, forse ci permettono di capire perché ci fosse una parte del Paese con qualche conto in sospeso e pronto ad azzannarlo. Ad esempio, si era battuto per la liberalizzazione delle emittenti televisive. Una cosa molto sgradita ad alcuni”, chiosa Gifuni. “Si scoprono tante altre cose anche leggendo ciò che scriveva. Aveva una capacità di giudizio molto più coraggiosa di tanti altri. Mettendo insieme tutto questo grande quadro viene fuori una storia molto complessa, universale, misteriosa, casuale, politica, italiana. E per una storia così complessa ci vuole un regista gigantesco”.