Pluto Tv, a giugno arrivano film e serie Tv a tema Lgbtqia+

Tra i servizi di streaming televisivo gratuito c’è Pluto Tv, società di Paramount. La sua offerta, aperta a più di 68 milioni di utenti al mese in tutto il mondo, comprende decine e decine di canali lineari in diretta, diversificati, e moltissimi titoli on-demand. Si spazia da serie TV a informazione, contenuti dedicati allo sport, al lifestyle e programmazione per bambini.

Dove si può vedere

Si può accedere a Pluto Tv in forma gratuita, attraverso il browser, andando all’indirizzo www.pluto.tv. Un altro modo è quello tramite App per Android e iOS. Pluto Tv si può vedere anche su tutte le principali Smart tv, per esempio Amazon Fire TV, Android TV, Chromecast, Samsung Tizen, LG Smart TV. Su Samsung TV Plus si trovano 13 canali.

Novità

In occasione dell’estate su Pluto Tv è atteso l’arrivo di due nuovi canali: VH1+ Summer Vibes che, dal 9 giugno, farà sentire le hit della stagione più calda dell’anno in corso e The Boat Show, per gli appassionati del settore nautico internazionale, disponibile a partire dal 16 giugno.

Tutti i colori dell’amore

Giugno è il mese del Pride, dell’orgoglio Lgbtqia+. Per l’occasione, Pride Pluto TV celebra tutti i colori dell’amore con una programmazione dedicata: film ed episodi dedicati ai temi degli show più famosi e apprezzati della televisione. Il 2 giugno debutterà VH1+ Pride, il canale dedicato a tutti gli artisti che, con i loro brani musicali, hanno dato un contribuito importante all’inclusività. Il primo giugno, sul servizio di streaming free di Paramount, si potrà scegliere tra una selezione di film come ‘East is East’, ‘Poeti dall’Inferno’, ‘Stato di Ebbrezza’. Nel corso del mese di giugno 2023, poi, si potranno rivedere alcuni episodi de ‘Il Testimone’, ‘South Park’ e ‘Catfish’.

Alberto Sordi

A giugno Pluto TV omaggia il ricordo di uno dei volti più amati del cinema italiano, Alberto Sordi, nato proprio in questo mese nel 1920 e scomparso nel febbraio 2003. Da lunedì 12 a domenica 18 giugno dalle 21 Pluto TV Cinema Italiano lancia la rassegna ‘Tanti auguri Alberto Sordi’ per riguardare alcuni dei film più apprezzati del genio italiano. Il primo appuntamento è il 12 giugno con ‘Amore Mio Aiutami’, il giorno successivo va in onda ‘Bello Onesto Emigrato Australia Sposerebbe Compaesana Illibata’: il protagonista veste i panni di Amedeo Foglietti alle prese con un matrimonio per procura, come si usava nel secolo scorso, soprattutto tra gli emigrati. Mercoledì 14 giugno andrà in onda un altro grande classico, ‘Lo scapolo’. Il 15 giugno si terrà un doppio appuntamento: sarà infatti la volta de ‘Il Medico della mutua’ e ‘Il Professor Dott. Guido Tersilli’. Nel weekend si chiuderà il ciclo dedicato a Sordi con altri tre film cult in cui l’attore romano ha recitato: ‘I complessi’, ‘Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa?’ e ‘Detenuto in attesa di giudizio’.

Conto alla rovescia al Natale

Con le temperature che si innalzano e il mood da spiaggia che sbarca anche in città sembra difficile pensarlo, eppure c’è chi, proprio in estate, inizia a fare il conto alla rovescia in vista di Natale. La programmazione di Pluto di giugno ha voluto pensare anche a questa parte di spettatori che, sei mesi prima delle Feste di fine anno, cominciano ad accarezzare l’idea di lucine e regali sotto l’albero. Il 25 giugno sul canale del servizio streaming dedicato ai Film Romantici, come suggerisce il suo stesso nome, si terrà tutta una giornata all’insegna delle commedie natalizie più dolci e sentimentali del piccolo schermo.