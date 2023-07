Percy Jackson, la serie: trama, cast, quando esce su Disney + ‘Gli dei dell’Olimpo’

Nel 2020, il noto scrittore Rick Riordan, autore della saga di ‘Percy Jackson e i dei dell’Olimpo’, aveva avuto l’onore di annunciare in pompa magna un nuovo, importante progetto che l’avrebbe riguardato: lo scrittore si era infatti messo al lavoro ai tempi per la prima, vera serie tv prodotta da Disney+ e incentrata su un personaggio che ha fatto appassionare milioni di ragazzini in tutto il mondo. Ebbene, tre anni dopo abbiamo finalmente qualche notizia in più sull’arrivo imminente del prodotto audiovisivo, presto disponibile sulla piattaforma di streaming in esclusiva. Ecco tutti i dettagli a proposito.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, l’annuncio della serie tv

Facciamo prima di tutto un passo indietro, ricordando il momento in cui tutto ha ufficialmente preso il via. Partiamo dunque dalle parole di Rick Riordan, che con una serie di tweet si era così rivolto ai suoi affezionati lettori: "Ciao a tutti i fan di Percy Jackson. Mi rivolgo a voi perché nel corso dell’ultimo decennio avete richiesto con grande passione un adattamento fedele che portasse sullo schermo il mondo di Percy Jackson. Alcuni di voi hanno anche suggerito che la storia avrebbe potuto essere una serie fantastica per Disney+. Non potremmo essere più d’accordo con voi! Non possiamo dirvi molto di più in questa fase ma siamo molto entusiasti all’idea di una serie TV live-action di altissima qualità. Si seguirà la storia della saga originale di Percy Jackson, composta da cinque romanzi, e si comincerà con Il ladro di fulmini per la prima stagione. State pur certi che Becky e io saremo personalmente coinvolti in ogni aspetto della serie. Ci saranno molte altre notizie in arrivo ma per adesso, abbiamo molto lavoro da portare a termine. Tenetevi forte, semidei. Sarà un viaggio fantastico ed emozionante!" La Becky a cui Riordan faceva riferimento nel suo primissimo messaggio non è nient’altro che la moglie Becky Riordan, di professione produttrice, che tra l’altro proprio in tempi non sospetti si è sentita in dovere di correggere su Twitter un’informazione errata che da qualche tempo circola in rete. L’informazione sbagliata in questo caso specifico riguarda il numero di episodi della prima stagione della serie dedicata a Percy Jackson, che saranno 8 e non 6 come precedentemente anticipato da Yahoo! News.

Il cast

Sono già numerose le informazioni rispetto al cast della serie, ispirata ad una serie di romanzi che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per un’intera generazione. C’era in effetti grande attesa soprattutto per l’annuncio del protagonista, Percy Jackson, che per l’occasione sarà interpretato da Walker Scobell, che in tempi non sospetti abbiamo visto in 'The Adam Project', l’unico progetto a cui abbia partecipato fino a questo punto. Si tratta dunque di un attore giovanissimo ma anche alle prime armi nel mondo dello spettacolo, scelto dallo stesso Rick Riordan anche in considerazione del fatto che è un grandissimo appassionato della saga originale.

Il ruolo della figlia di Athena è stato assegnato a Leah Sava Jeffries, mentre il personaggio di Grover (il simpatico satiro miglior amico di Percy) sarà interpretato Aryan Simhadri. Attraverso i suoi canali social, inoltre, lo scrittore ha rivelato i nomi di molti altri attori che faranno parte del cast: tra di loro troveremo dunque anche Virginia Kull nei panni della madre di Percy, Salliy; Glynn Turman sarà invece Chirone/Mr. Brunner, un centauro addestratore di eroi e al contempo prof di latino; Jason Mantzoukas sarà Dionysys/Mr. D, il responsabile del campo di semidei Mezzosangue; Megan Mullaly interpreterà Alecto/Mrs. Dodds, una delle furie di Ade che è al contempo una temibile insegnante di matematica; infine Timm Sharp interpreterà il patrigno di Percy, Gabe Ugliano.

Le sorprese però non finiscono qui. Più di recente sono stati anche rivelati i nomi di alcuni giovani e promettenti attori che faranno parte del cast della serie: tra di loro spiccano Dior Goodjohn nelle vesti della figlia di Ares, Clarissa La Rue; Charlie Bushnell invece sarà lo spadaccino Luke Castellan, mentre Olivea Morton vestirà i panni della peperina Nancy Bobofit.

La trama e quando esce

Arian Simhardi ha di recente condiviso un’immagine della serie via social lasciando intendere che lo show vedrà la luce su Disney + nel 2024: anche se almeno per ora non è stata confermata una data di uscita definitiva, si pensa che possa effettivamente essere resa disponibile a febbraio o marzo del prossimo anno. La serie di ‘Percy Jackson e i dei dell’Olimpo’ (il libro che già era stato riadattato per il cinema nel 2010) seguirà dunque la medesima trama dei romanzi della saga: in questa prima stagione conosceremo dunque Percy, un ragazzino newyorkese un po’ disadattato che si ritroverà protagonista di un’avventura in un mondo straordinario, fatto di creature mitologiche, misteri e sfide contro le forze del male.

Lo straziante omaggio a Lance Reddick

In questa prima stagione ci sarà anche spazio per un attore che ci ha lasciati poche settimane fa: stiamo parlando di Lance Reddick, l’interprete del personaggio di Zeus. A quest’ultimo, lo scrittore Rick Riordan ha voluto rendere omaggio con uno straziante post pubblicato sul suo blog ufficiale, ecco le sue parole:

“Siamo devastati nell’apprendere della prematura scomparsa di Lance Reddick, il nostro Zeus nella prima stagione di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo. Sono davvero sconvolto, sto cercando di capire come un uomo così frizzante, gentile e pieno di talento possa aver lasciato così presto il nostro mondo. Ho incontrato Lance sul set soltanto pochi mesi fa e non avrebbe potuto essere più meraviglioso e accogliente. La sua solennità e il suo regale portamento lo rendevano perfetto per interpretare il re degli dei, ma vi posso garantire che di persona non aveva niente a che vedere con il ventoso e distante dio del cielo. Aveva un meraviglioso e stravagante senso dell’umorismo. Era gentile, affettuoso, empatico e acutamente perspicace. Era un artista poliedrico che ha reso onore ad ogni parte che ha interpretato, da Cedric Daniels in The Wire passando per Caronte in John Wick a Zeus nel nostro show. Con una formazione da musicista alle spalle, ci è sembrato che abbia portato questa sua sensibilità anche sullo schermo, leggendo rapidamente il tempo, la melodia e la struttura di ogni pezzo, trovando il suo posto nell’ensemble e creando interpretazioni indimenticabili e inaspettate che hanno trasformato le composizioni in capolavori. Da fan, mi mancherà terribilmente. Come creatore di Percy Jackson, non vedrò mai più Zeus nello stesso modo, e mi sento profondamente fortunato che le nostre strade si siano incrociate, anche se solo per poco tempo. Sarà difficile lavorare sulle scene in cui appare Lance, non solo perché ci mancherà, ma perché ci ricorderanno quanta brillantezza abbiamo perso. Perlomeno è confortante sapere che saremo in grado di condividere quella performance con i milioni di fan di Lance e potremo vedere la sua abilità artistica in azione ancora una volta. Per quanto mi riguarda ho difficoltà a credere che una tale forza della natura possa mai essere realmente svanita. Sceglierò di pensare che forse il Monte Olimpo aveva semplicemente bisogno del suo re. Buona fortuna, signor Reddick, e grazie.”