Edoardo Leo racconta ‘Per te’: “Non volevamo fare un film ricattatorio”

Roma, 16 ottobre 2025 – “Fare commedie è difficilissimo e 'Per te' l’abbiamo preparato come se fosse il nostro ultimo film”. Edoardo Leo ha messo tutto se stesso nel film diretto da Alessandro Aronadio tratto dalla storia vera di Mattia, il bambino di 11 anni che nel 2021 è stato nominato Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella. La motivazione è per “l’amore e la cura con cui segue quotidianamente la malattia del padre Paolo”, quarantenne che si è ritrovato a dover affrontare una forma di Alzheimer precoce con l'aiuto della sua famiglia sempre al suo fianco.

In sala dal 17 ottobre e proiettato per oltre 800 ragazzi delle scuole dopo l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma in collaborazione con Alice nella città, il film vede protagonisti anche Teresa Saponangelo nei panni della moglie Michela e Javier Leoni in quelli di Mattia. "Era da tempo che non preparavo un personaggio con la cura e la meticolosità che ho messo in Paolo. Mi sono sentito preso dalla forza di questo racconto con tutto me stesso. C’era tanto da poter raccontare unito alla sfida enorme di non rendere il film ricattatorio”, confessa l'attore, anche co-produttore con Maurizio Piazza e Andrea Calbucci di Lungta Film e con PiperFilm. “Ho guardato tutti i suoi video e le sue immagini lavorando con un coach sulla degenerazione che la malattia porta lentamente e inesorabilmente con sé”.

Nel decidere di portare questa storia sul grande schermo, sia il regista che gli attori hanno deciso di non conoscere il vero Mattia e la sua famiglia prima dell'inizio delle riprese. "Pensavo che incontrandoli fosse inevitabile rimanere influenzati dal dolore della vicenda e delle persone”, spiega Aronadio. “E fin dall’inizio pensavo che una storia così tragica doveva essere filtrata dalla lente della tenerezza e della leggerezza. Ho scritto la sceneggiatura e poi gliel'ho fatta leggere chiedendo il permesso di usare i loro nomi. Credevo che il modo migliore per raccontare la loro vicenda fosse con un sorriso che spesso è una forma di resistenza di fronte alle tragedie e al dolore che capita a tutti. E poi per me il film non parla di malattia, ma della cura. Un tema molto importante in questo momento”. Quella di 'Per te' è una storia che risuona in modo molto personale in Edoardo Leo. “In famiglia abbiamo vissuto la stessa malattia attraverso mia nonna. E il pudore con cui mio padre ha fatto da padre a sua madre senza mai dire che gli pesasse mi ha insegnato più di qualsiasi altra cosa”. La pellicola è anche una riflessione sul tempo, quello che abbiamo e quello che ci sfugge dalle mani senza che ce ne rendiamo conto. “Spesso, come altri della mia generazione, ho ripetuto che la qualità è meglio della quantità. Devo sconfessarlo”, afferma Leo. “La quantità di tempo che passi con qualcuno che ami ti consente di fare e avere più ricordi possibili”.