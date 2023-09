Pechino Express 2024: chi saranno i prossimi concorrenti?

Roma, 11 settembre 2023 – Mentre l’edizione 2023 di Pechino Express, reality acclamato dal pubblico italiano, va in onda su Tv8 dopo essere stata trasmessa su Sky nei mesi precedenti, i produttori del programma sono al lavoro per la prossima stagione. Secondo quanto previsto, le registrazioni per la nuova edizione dovrebbero prendere il via nel mese di ottobre, mentre il debutto dovrebbe situarsi tra marzo e aprile 2024. Confermato il numero di puntate: dieci, che potrebbero estendersi fino ai primi di maggio. Anche le coppie in gara saranno dieci e si prevede che saranno varie e dinamiche. Alcune anticipazioni per l’undicesima stagione di Pechino Express sembrerebbero suggerire che tra i prossimi concorrenti in gara potrebbero trovarsi due volti noti al pubblico di Amici, il talent condotto da Maria de Filippi. Si tratta di LDA e AKA 7even che, secondo quanto riportato da Anticipazioni tv, potrebbero far parte del reality come coppia in un’avventura “on the road”. Pare che i concorrenti dovranno muoversi attraverso tre stati. Il continente prescelto? Alcuni suggeriscono che potrebbe trattarsi dell’Africa.

I “Luca al Quadrato”: chi sono LDA e AKA 7even

A formare una delle coppie di Pechino Express 2024 sarebbero LDA e AKA 7even, i cui nomi di battesimo sono Luca D’Alessio, figlio del noto cantante Gigi D’Alessio, e Luca Marzano. Secondo le indiscrezioni pubblicate dal giornalista Nicola Melillo, il nome del duetto potrebbe essere proprio “Luca al Quadrato”. Oltre ad aver condiviso un percorso nel talent show di Canale 5, seppur in diverse edizioni, i due ragazzi sono colleghi e grandi amici e molte aspettative ricadono sulla coppia. La loro presenza potrebbe certamente attirare una grande fetta di pubblico giovanile, essendo i due volti molto amati dai ragazzi.

Altri volti noti

Altri possibili nomi della prossima edizione di Pechino Express conducono a Mediaset, con la probabilità che si trovi in gara Antonella Fiordelisi, protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip, oltre che influencer ed ex schermitrice. Le supposizioni sul suo partner? Potrebbe trattarsi di un’amica influencer o del padre, cui la donna è molto legata. Rumors insistenti prevedono la partecipazione dell’attore Enzo Salvi, dell’ex calciatore Nicola Ventola e del rapper Jake La Furia, di cui però rimangono ignoti i possibili partners. Jake La Furia ritornerebbe quindi come concorrente, dopo aver preso parte alla precedente edizione del reality in qualità di malus affidato alla coppia degli Italoamericani. Benché le voci continuino a circolare, non è ancora arrivata alcuna conferma o smentita da parte dei produttori dell’undicesima edizione. Non resta, dunque, che attendere.

L’edizione attuale: i concorrenti

La prima puntata, già trasmessa su Sky, è andata in onda il 5 settembre in prima serata e ha visto le coppie in gara dell’edizione 2023 cimentarsi nel dimostrare il loro spirito d’avventura lungo “la via delle Indie”. Si tratta degli Italoamericani Joe Bastianich e Andrea Belfiore; Gli Ipocondriaci Dario e Caterina Vergassola; I Novelli Sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta; Gli Avvocati Alessandra Demichelis e Lara Picardi; le Mediterranee Carolina Stramare e Barbara Prezia; I Siculi Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo; Le Attiviste Giorgia Soleri e Federippi; Mamma e Figlio Martina Colombari e Achille Costacurta e Gli Istruiti Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero.