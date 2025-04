Paul Schrader accusato di molestie sessuali

Nuovo scandalo nel cinema americano: il regista e sceneggiatore Paul Schrader, 78 anni, è accusato di aver molestato sessualmente la sua ex assistente. In una causa depositata giovedì scorso al Tribunale di New York, la ventiseienne Jane Doe, sostiene che Schrader l'abbia aggredita sessualmente durante il Festival di Cannes dello scorso anno "attirandola in una stanza d'albergo e afferrandola e baciandola con la forza, nonostante le sue proteste verbali".

Schrader, che nella sua carriera ha diretto film cult come ‘American Gigolò’ e scritto il soggetto di film come ‘Taxi Driver’ e ‘Toro scatenato’, era a Cannes per la prima del suo ultimo film, ‘Oh, Canada - I tradimenti’, interpretato da Richard Gere, Jacob Elordi e Uma Thurman. L'avvocato del regista, Philip Kessler, ha respinto le accuse, definendo l'azione legale una "causa disperata, opportunistica e frivola".

Secondo l’accusa, il regista “ha ripetutamente dimostrato per iscritto di aver capito che la sua condotta era sgradita e offensiva per la sua ex assistente, eppure ha consapevolmente proceduto a molestarla e a toccarla con la forza. La donna sostiene, poi, che come ritorsione nei suoi confronti nel settembre 2024 sia arrivato il licenziamento. E che Schrader abbbia inviato alla sua ex assistente un'e-mail come "pieno riconoscimento del suo comportamento illegale e predatorio".