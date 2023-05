Il Patriarca, stasera ultima puntata: anticipazioni e colpo di scena finale

Andrà in onda questa sera l’ultima puntata della fiction ‘Il Patriarca’, la serie diretta da Claudio Amendola che racconta le avventure di un boss senza scrupoli alle prese con una terribile malattia e la faida di famiglia per la successione al comando della sua impresa. Stasera, venerdì 19 maggio, tutti i nodi verranno al pettine: finalmente verranno svelati gli ultimi misteri che avvolgono la famiglia Bandera. Ecco cosa succederà nella sesta e ultima puntata trasmessa da Canale 5.

Anticipazioni e trama dell’ultima puntata

La sesta puntata di stasera si aprirà con l’attesissimo matrimonio tra l’arrivista Mario Rizzi (Monaco Di Lapio) e Nina Bandera (Giulia Schiavo). Ma nulla è mai come sembra e le nozze avranno un epilogo del tutto inaspettato. Le conseguenze porteranno a un un terribile ricatto di Freddy (Marius Bizau), il luogotenente del narcotrafficante Trigre, nei confronti di Nemo. E, per uscirne, il patriarca si vedrà costretto ad accettare l'aiuto di Monica, il nuovo personaggio entrato in scena nella quinta puntata, interpretato dalla guest star Alice Torriani.

Gli alleati di Nemo: il colpo di scena

A risolvere la difficile situazione che si è venuta a creare con il ricatto di Freddy sarà l’intervento di Mario, che però si troverà di fronte ad una scelta drammatica. Anche Lara Raniero (Neva Leoni) – la figlia illegittima di Nemo, che nella scorsa puntata si era riavvicinata al padre in cerca di protezione per via delle minacce di Tigre – sarà chiamata a fare una scelta: per aiutare il padre, dovrà decidere se sacrificare tutti i suoi principi morali. L’ispettore Monterosso (Primo Reggiani) ha ancora una carta da giocare per fare finalmente giustizia a Levante. Quale sarà? Lo scopriremo stasera.

Il Patriarca: dove vederlo e le repliche

La sesta e ultima puntata della nuova serie di Claudio Amendola andrà in onda venerdì 19 maggio. L’appuntamento è per le 21.25 su Canale 5. Le vicende de ‘Il Patriarca’ si possono seguire anche in streaming su Mediaset Infinity, dove è possibile rivedere tutti gli episodi andati in onda finora: la puntata di esordio del 14 aprile, la seconda puntata andata in onda il 21 aprile, il terzo episodio del 28 aprile, la quarta puntata del 5 maggio e il penultimo episodio del 12 maggio.